Los colectivos de mujeres piden medidas ante las agresiones sexuales en Asturias Punto Lila instalado en Poniente para atender a las víctimas de agresiones sexuales. / E. C. Achacan a una falsa sensación de impunidad entre los jóvenes el repunte de agresiones en fiestas y portales, del que llevan años alertando EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Viernes, 19 julio 2019, 01:54

Celebran que la fiscal superior de Asturias, Esther Fernández, haya dado credibilidad a la advertencia que llevan años haciendo a tenor de lo que observan en el día a día: repuntan las agresiones sexuales, también las esporádicas en fiestas y portales y las perpetuadas por jóvenes. Los colectivos feministas asturianos creen que las únicas medidas verdaderamente efectivas para paliar esta lacra son a largo plazo y se basan, fundamentalmente, en dos peticiones. Un mayor endurecimiento de las penas por delitos sexuales en el Código Penal y reforzar la educación afectivo sexual. Pero entretanto, con seis denuncias por delitos contra la libertad sexual a la semana -la cifra más alta en los últimos años-, ¿hay algo que se pueda hacer para minimizar el problema?

Tal y como señala Almudena Cueto, presidenta del Instituto de la Mujer,«es importante que las instituciones sigamos respondiendo y perfeccionando el sistema de apoyo a las víctimas. Eso intenta el protocolo puesto en marcha por el Principado de Asturias». «Incrementar las paradas de autobús antiacoso, los taxistas o serenos que acompañen a los portales o garantizar una mayor seguridad en las fiestas» son algunas de las ideas que plantea Lucía Lobato, presidenta de Mujeres Jóvenes Asturias, quien matiza que «cualquier medida a corto plazo no deja de ser paliativa». «No deberíamos llegar a casa a salvo porque vayamos acompañadas», apunta. En la misma línea, Blanca Cañedo, portavoz de la Plataforma Feminista d'Asturies, valora positivamente los puntos lila, cada vez más frecuentes en la región. «Favorecen un acercamiento más allá de las fuerzas de orden público, pero requieren de profesionales con formación específica y una ubicación estratégica». La feminista invita a las instituciones a apostar por «un modelo de ocio alternativo, para que el de los jóvenes no gire exclusivamente en torno al alcohol», e invita para ello a aprovechar recursos como animadores socioculturales y espacios públicos a su juicio «infrautilizados», tales como parques y jardines. «Nosotras vemos este aumento de las agresiones todos los días en las consultas, pero nuestro margen de actuación es pequeño y los recursos, escasos», indica por su parte Jessica Castaño, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias. «No sirve de nada poner un punto lila únicamente en verano, durante dos meses. ¿Y qué hacemos en invierno?», se pregunta. «La Fiscalía nos lanza este capote, que es muy positivo, pero para hacer algo al respecto se necesitan recursos. Nosotras, por ejemplo, no cobramos por las consultas, pero con la aportación de veinte asociadas atendemos a cuatrocientas mujeres al año», abunda. Pide, como sus compañeras, «educación y prevención, pero de manera continua y transversal».

«Transversal» es la palabra que emplea también Mariti Pereira, presidenta del Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias (Cavasym) que insiste en que «tenemos que hacer algo para frenar esta situación, de la que llevamos alertando al menos tres años». Pero el problema es demasiado complejo como para abordarlo con medidas de efecto inmediato. «No se concentra en Asturias sino que es más generalizado. Falta educación afectivo sexual y en violencia de género, a las víctimas se les sigue incriminando. Tiene que haber un cambio muy importante a nivel nacional y eso va a llevar tiempo», defiende.

Pornografía

Pereira asegura que es necesario «hacer hincapié en el respeto y la tolerancia y tomar medidas en relación a las redes sociales». «La pornografía es a menudo la única forma de conocimiento sobre sexualidad de los jóvenes y cada vez es más violenta en relación a las mujeres», señala, un punto en el que coincide con Blanca Cañedo, quien opina que «los chicos llegan a creer que las mujeres disfrutamos de ciertas prácticas sexuales» y Aridane Cuevas, presidenta del Conseyu de Mocedá de Gijón. Esta última insiste en que «el porno generalizado es agresivo, violento, en ningún caso muestra medidas de protección, consenso o consentimiento. Si la juventud se acostumbra a ver esas cosas, reproduce patrones machistas en su vida diaria».

La receta más eficiente para evitarlo es para todas una educación completa y transversal, que forme «personas y ciudadanos íntegros, con derechos, libertades y ciertas parcelas de intimidad», dice Blanca Aranda, presidenta de Mujeres Progresistas. «Hace falta una revolución educativa que enseñe que la sexualidad es compartir, placer, amar, no someterte a ningún tipo de dominación». También «repensar los tipos penales y reformar el Código Penal en lo que respecta a la violencia sexual para terminar con la impunidad que siente la juventud masculina».