El cole asturiano que consiguió cambiar el reguetón por Camarón

En el colegio público de Rioturbio, en Mieres, se dieron cuenta de que su alumnado sólo escuchaba reguetón y las muchas «barbaridades» que incluyen sus letras. Y se les encendió la bombilla: aprovechar el arte, en concreto la música, no solo para ampliar el conocimiento del alumnado, sino para montar todo un proyecto interdisciplinar que se plasmó en una exposición de murales interactivos.

Y fue así como lograron que los 40 estudiantes del centro cambiaran el reguetón por Oasis, grupo con el que ahora «están flipados», por los Beatles; que conocieran a los Rolling, Nirvana, Paco de Lucía, Víctor Manuel, Rosalía, Rodrigo Cuevas, Camarón, Aretha Franklin, Elvis, Jimmy Hendrix... Y hasta 33 cantantes o grupos «icónicos» para cuya selección hubo un complicado debate entre el profesorado.

El proyecto, 'Arte a la vista', fue posible gracias a la participación del colegio en el programa Proa + de orientación y enriquecimiento educativo, que ha reunido a todos los centros participantes en una jornada de intercambio de experiencias en Lugones.

El Proa se implantó en Asturias en el curso 2021-2022 con el objetivo de ofrecer herramientas y recursos a los centros con alumnado vulnerable y, después, para presentar una especial atención a la ruralidad. Se han celebrado dos convocatorias. El objetivo último es incrementar el número de estudiantes que se mantienen en el sistema educativo.

La experiencia del Rioturbio, que convirtió a los alumnos en expertos musicales, pintores de lienzos, creadores de códigos QR ha sido presentada en la jornada por su directora, Carmen María Zapico., que también participó en la jornada nacional de Proa+ celebrada en Navarra, junto con el CPEB de Cerredo, como representantes de Asturias.

Un podcast y el doctor que se tiraba pedos

Si en un colegio pueden convivir alumnos desde primero de Infantil hasta cuarto de Secundaria, todos pueden participar también en la elaboración de su propio podcast. Y en eso andan en el Colegio Público de Educación Básica de Cerredo, donde el estudio de radio se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los 40 alumnos.

Porque es allí donde los más pequeños pueden recitar poesía. Donde la clase de Historia se convierte en la recreación de un diálogo entre dos personajes históricos. Donde se puede entrevistar a algún experto que ayude con la lección de Ciencias. Donde las pandereteras del pueblo colaboran grabando la música de la entradilla del programa. O donde se puede dar vida al cuento 'El Doctor Gas', invento de la directora del colegio, Elena Sarrió, que ha dado pie a toda una narración.

Ese doctor que se tiraba pedos que no podía oler ni oír se ha convertido en protagonista de varios capítulos que, curso tras curso, van haciendo crecer la historia.

Y así, el podcast trata de vertebrar un centro que, como los de sus características, se enfrena a más de un obstáculo. La interinidad por ejemplo, con lo que hay que conseguir ser flexibles cada año para que «cada profesor encuentre su hueco». Como la mezcla de edades. Pero, sobre todo, su situación geográfica. «Estamos aislados y la oferta culturas es la que hace el centro». Así que un programa como el Proa «nos da fondos y formación y visibilidad para demostrar que incluso en sitios muy pequeños se pueden hacer cosas muy interesantes». Y para ayudar a sus alumnos a abrirse al mundo. Fue el otro centro que representó a Asturias en el encuentro nacional.

Gestores del aula y fabricantes de un medidor de luminosidad

Sus alumnos han creado un juego de mesa que CADASA se ha comprometido a fabricar y repartir entre los colegios de Asturias. Han fabricado un medidor de luminosidad para ayudar a la compañera que es fotosensible. Usan la impresora 3D y se ayudan de la Inteligencia Artificial. Son los estudiantes del CRA de Lena y su director, Alejandro Collantes, participó también en la jornada del Proa+.

El juego de mesa es su último proyecto. Un tablero en el que cada jugador se convierte en gestor del agua, que depende del clima que hay (determinado por la tirada de dados) y por las necesidades que tiene que cubrir (abastecer a los domicilios, llenar la piscina del pueblo, mantener el balneario...). Y todo, de la manera más sostenible posible. Para su maqueta se han ayudado de la impresora 3D y de la inteligencia artificial.

La tecnología no es ajena a los 86 alumnos de este colegio rural en el que hacen programación básica, por ejemplo, y que han descubierto que la IA es una buena aliada para el fomento de la lectura entre los más pequeños.

El CRA de Lena es uno de los 8 centros rurales agrupados que participan en esta edición del Proa+, que llega a un total de 80 centros públicos (50 colegios, 7 centros públicos de educación básica, 8 colegios rurales agrupados y 15 institutos) y 9 concertados. El Principado ha recibido este año 2,82 millones del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes dentro de los programas de cooperación territorial. Cada centro público dispone desde octubre de un docente a media jornada y este año han tenido la opción de elegir la especialidad más adecuada a sus necesidades, tal y como explicó la consejera de Educación, Eva Ledo, que participó en el encuentro.

