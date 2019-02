«O estudias o vas pa Pravia» 01:03 David Álvarez, alcalde de Pravia y exalumno, en la biblioteca del centro, con un viejo chándal. / JORGE PETEIRO El colegio San Luis cumple 125 años con el internado aún abierto para dar segundas oportunidades a los adolescentes y la «losa» de la mano dura aplicada durante años OLGA ESTEBAN Gijón Lunes, 4 febrero 2019, 15:10

Cuando Pablo y sus hermanos agotaban la paciencia de su padre este entraba en la habitación. Sacaba la maleta del armario. «Os podéis vestir. Vais pa Pravia». Era mano de santo. Volvía a reinar la paz. En el recuerdo de este gijonés se reconocen cientos de asturianos. Es la historia y «la losa» del colegio San Luis. 125 años formando a jóvenes de toda Asturias, de toda España. 125 años de internado, uno de los pocos que perviven, donde se «enderezaron» varias generaciones. 125 años desde que en 1894 León Castrillón, abogado e industrial, el párroco Eulogio Suárez y otros ocho pravianos, fundaran el colegio.

El San Luis se convirtió después en patronato y, desde 1987, es la cooperativa de profesores y personal de administración la que gestiona el colegio, con 270 alumnos. La que dirige este laberinto de pasillos y aulas, de puertas por donde en otros tiempos escapaban quienes eran requeridos en Dirección. Este entramado de cuatro edificios unidos a lo largo de los años, este «referente» en Pravia, donde hoy siguen llegando alumnos de fuera de Asturias. Pasaron «los años duros», el rezo, «los vigilantes severos que soltaban la mano en cuanto podían», los pases para salir siquiera un par de horas, pero persiste la creencia de que es posible conseguir que un adolescente enfadado con los libros y con el mundo, que han dado por perdido en otros lugares, encuentre su camino.

1. Jesús Arango, exconsejero de Agricultura, exdirector del INEM, profesor jubilado de la Universidad de Oviedo y antiguo alumno del San Luis. | 2. José Luis Balbín muestra una foto de su paso por el San Luis. | 3. José María Iturrate guarda el recuerdo de su clase.

Que se lo digan a Agustín Nadir Salmerón (León), Iris Rodríguez (Cangas del Narcea) y Christian Calvín (Puerto de Leitariegos). Son los veteranos del internado. No les gustó la idea de ir a Pravia, su único pensamiento era abandonar los estudios y su actitud no era la mejor, admiten. Hoy, los tres desean seguir estudiando después de la ESO y, sobre todo, sonríen más que hace tres años. Mucho tienen que ver en ello Emilia García, presidenta de la cooperativa, y Rosa Álvarez, directora del colegio y orientadora. Ambas rozan la emoción al recordar casos concretos, chicos y chicas que ahora les envían whatsapps.

Hoy solo están abiertos cuatro de los muchísimos dormitorios. Hay once internos (chicos y chicas entre 11 y 17 años que van a casa todos los fines de semana), muy lejos de los más de 160 que llegó a tener.

Todos los internos del curso actual.

Iris, Agustín y Christian admiten que lo más difícil es la convivencia. No los horarios ni las normas ni el absoluto control sobre las tareas escolares, ni siquiera la restricción de móvil. Su experiencia nada tiene que ver con la de las generaciones anteriores.

«Como con la mili, con el tiempo ya no ves lo malo». Gonzalo Piñeiro, exalcalde de Santander, avanza una idea que repiten, como un mantra, todos los consultados. Que su recuerdo es bueno. Que fue duro, pero que hay que contextualizar. Que la formación era buena. Que no se atrevían a levantar la vista del libro ni los codos del pupitre en las larguísimas horas de estudio. Pero que fueron buenos años. Gonzalo Piñeiro llegó en el 69. Había tantos cántabros que fletaban un autobús para volver juntos en vacaciones. El director era «don Manuel», Manuel de la Torre, al frente de 1945 a 1987. También alcalde, diputado y presidente del Club Praviano, que nació hace 70 años en este colegio. Los alumnos se hacían socios a la vez que se matriculaban. Normal que de las paredes de la biblioteca cuelgue la historia del fútbol local.

Balbín, «orgulloso»

No hay páginas suficientes para transcribir las anécdotas. Las que recuerda José Luis Balbín, exalumno más ilustre. Llegó con nueve años. Estuvo hasta los 16. Años 50. La casa familiar estaba frente al colegio. Los recuerdos son buenos, dice. Pero «ciertamente, el método de enseñanza en aquellos tiempos era duro, muy estricto. Si no quebrantabas las normas todo transcurría más o menos bien. En caso contrario, se pagaban las consecuencias». Y él las pagó. «Solo una vez. Nos habían dado un tiempo libre, lo que ahora se llama el recreo. Mi amigo Toni Mayo y yo nos fuimos al Gomanil a jugar un rato. Cuando regresamos, uno de los profesores cuyo nombre prefiero no mencionar, nos aplicó un durísimo castigo que no he olvidado en mi vida. Nunca encontré un motivo en la supuesta infracción que justificara tal exceso. Afortunadamente, hoy en día esos métodos de enseñanza están erradicados». Pese a todo, vuelve la misma reflexión. «Salvando aquel episodio, todos los recuerdos que guardo del San Luis son muy buenos». Es más, se confiesa «orgulloso» de su paso.

Arriba, grupo de internos de Gijón en el 75.

Lo dice también el doctor José Solís, ginecólogo ovetense, jefe durante 16 años del servicio en el Hospital de Cabueñes de Gijón. «Fue un internado duro, en las horas de estudio y en la dureza de los vigilantes. Pero los recuerdos son buenos». Los de Jesús Arango, economista, exconsejero de Agricultura, son «buenos, malos y regulares». Tenía diez años cuando, en 1957, llegó al San Luis. El mundo era distinto. Eran los años de la regla de madera, de los brazos en cruz. Sin un día libre, estudio hasta las ocho y media, patio sin asfaltar, Formación del Espíritu Nacional, 'Cara al sol'... «Al margen de las cosas propias de la época, no fue una mala formación». Es más. «El mejor profesor que tuve en mi vida fue don Gustavo, de Física, Química y Matemáticas». «No me quedó ningún trauma», concluye, pese a aquel «juicio sumarísimo» porque había aparecido una carta dirigida a una chica, en unos años en los que «no podías siquiera mirar en dirección al Santo Ángel», el colegio femenino.

José María Iturrate, exdirectivo de Hunosa y secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos del centro, admite la «importante disciplina que había» e incluso la «mano de hierro», pero solo guarda «muchísimo cariño» por el centro y sus profesores. Incluso agradecimiento. Estuvo allí desde los 9 hasta los 17 años, así que conoció bien un lugar que para muchos se convirtió en «en el valle de los caídos, el que suspendía en invierno, pasaba allí el verano». «Es un colegio diez», dice contundente. Y añade: «Yo creo que es más la fama que la realidad, fui muy feliz». En la memoria, Luisina, de Literatura; María Teresa, de Gramática; don José Antonio, «excepcional profesor de Matemáticas».

David Álvarez, alcalde de Pravia (cuatro de los cinco alcaldes de la democracia han sido alumnos) regresa al colegio para este reportaje, rescata su carpeta de Secundaria, encuentra un chándal que ya es imposible probar... Dieciséis años de su vida entre esas paredes, «los más felices». Un centro que considera «un referente» que «puso en el mapa el nombre de Pravia».

Dice Balbín que hay que felicitar al San Luis por «su evolución, sabiéndose adaptar a los tiempos, pero manteniendo el santo y seña de lo que debe ser una buena educación». Hoy es un centro bilingüe en el que tiene mucha importancia el aspecto psicopedagógico. Un colegio con un largo listado de exalumnos que han destacado en todas las ramas del saber y que, con seguridad, ampliará esa lista en el futuro. Un centro que ya ha comenzado los actos conmemorativos del 125 aniversario. Donde la «losa» de la mano dura no ha impedido avanzar.

Una mujer pionera en un colegio también pionero

Tiene 99 años y la memoria intacta. Fue, como el propio San Luis, una pionera. Porque el colegio fue mixto en sus inicios y dejó de serlo después, para volver a serlo desde los años 80. De aquella primera etapa es la fotografía que acompaña estas líneas. María Jesús Revuelta está a la izquierda, junto a sus compañeras. Tenía unos 19 años cuando llegó al San Luis en aquel curso de 1938-39. Defiende el equipo directivo que el centro fue también pionero «en labor social, en el objetivo de ofrecer educación a los obreros». También porque «fuimos los primeros en hacer viajes de estudios y celebrar graduaciones».