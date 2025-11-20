El Colegio Técnico de Minas cobra por visar los proyectos «sin mirarlos», reconoce su secretario

Sorpresa en la comisión de investigación del accidente de la mina de Cerredo (Degaña). Varias anomalías del siniestro en el que murieron cinco ... trabajadores se centran en José Antonio Fernández Casillas, director facultativo de la explotación y hasta el accidente, representante de este gremio en la comisión de seguridad minera del Principado. Ponía voz a los directores facultativos por ser el secretario del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas (Colminas). La acumulación de papeles llegó a que él redactó los proyectos de investigación que la empresa presentó al Principado y él mismo los visó en nombre de Colminas.

Para poner luz compareció Anibal Seminario, quien dijo que «hace unos meses» Casillas había «dejado» de ser el secretario de Colminas, relevándole en ese cometido, aspecto del que aún no da cuenta la web del colegio profesional «¿Quién visa los proyectos?», preguntó Xabel Vegas, de IU-Convocatoria. «Normalmente la secretaria, eso es ponerle un cuño nada más, lo que hace el colegio es sellarlo nada más, nadie lo mira, nadie lo va a estudiar, no tenemos a gente para ello», fue respondiendo. Seminario aclaró que «antiguamente, cuando acabé la carrera, en los años 80, en el colegio había alguien que miraba los proyectos, pero ahora no». Ahora «son una forma de sacar dinero para el colegio».

El único trabajador del colegio sería la secretaria. Colminas asegura en su memoria de 2024 que visó 102 proyectos e hizo otros 128 menores. Las tarifas varían en función del presupuesto de la actuación.

Según señala el colegio en su web, el objetivo del visado es comprobar la identidad y la habilitación profesional del autor del proyecto, «es decir, que el firmante está colegiado y tiene la titulación adecuada», pero también implica una comprobación del trabajo «desde un punto de vista formal, es decir que es correcto en cuanto a su adecuación a las normas y reglamentaciones técnicas aplicables, pero sin llevar a cabo un control técnico del mismo, es decir sin comprobar los cálculos realizados». Eso sí, «el Colegio asume responsabilidad por los daños que produzca un trabajo visado si los defectos debieron ponerse de manifiesto al visar».

Seminario defendió que al final el colegio visa «fiándose de lo que ha comprobado ya la Dirección General de Minas». Luego reconoció que lleva prejubilado desde el año 2000, y que desconocía si ahora el visado es previo a la presentación ante la administración. Sobre el hecho de que predecesor visase su propio proyecto dijo que eso «ya es un problema ético de cada persona».

El secretario de Colminas expresó que, según su experiencia, los dos huecos creados localizados en la zona de la explosión supondrían la extracción «de entre 1.500 y 1.600 toneladas» y que un picador «bueno puede sacar 25 toneladas al día, uno normal diez».

También compareció Miguel Alonso Pérez, presidente de la Asociación de Fabricantes de Áridos, quien dio «cero credibilidad» al momento en el que el dueño de la mina, Jesús Martínez Morán ('Chus Mirantes') avisó a un guarda de Medio Natural de que «entre paisanos» se arreglaban las cosas y que conocía a las altas instancias de la consejería. «Hablo con empresarios de otras comunidades y la administración asturiana es bastante rígida, me parece que eso fue una babayada».

José Sevillano, guarda mayor del suroccidente, dijo que sus subordinados «sí hicieron su trabajo», avisando de las anomalías que detectaban en la mina, pero cuando llegan esas actas a la consejería les pierden el rastro.