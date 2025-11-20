El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El secretario de Colminas, en la Junta General.
Minería en Asturias

El Colegio Técnico de Minas cobra por visar los proyectos «sin mirarlos», reconoce su secretario

«Eso es ponerle un sello nada más, nadie los estudia. Es una forma de sacar dinero para el colegio», indica. El guarda mayor del suroccidente defiende el trabajo que hicieron los guardas en Cerredo

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

Sorpresa en la comisión de investigación del accidente de la mina de Cerredo (Degaña). Varias anomalías del siniestro en el que murieron cinco ... trabajadores se centran en José Antonio Fernández Casillas, director facultativo de la explotación y hasta el accidente, representante de este gremio en la comisión de seguridad minera del Principado. Ponía voz a los directores facultativos por ser el secretario del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas (Colminas). La acumulación de papeles llegó a que él redactó los proyectos de investigación que la empresa presentó al Principado y él mismo los visó en nombre de Colminas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  2. 2 La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: cinco puertos requieren cadenas y Pajares, cerrado a camiones
  3. 3 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  6. 6 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  7. 7 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  8. 8 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  9. 9

    Javier Martínez será el nuevo presidente de la patronal turística de Asturias
  10. 10 La predicción de la vidente Benita Joao: este es el número que va a ganar El Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Colegio Técnico de Minas cobra por visar los proyectos «sin mirarlos», reconoce su secretario

El Colegio Técnico de Minas cobra por visar los proyectos «sin mirarlos», reconoce su secretario