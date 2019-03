«¿De qué color es nuestra piel?»

«¿Quieres ver la información sobre el cuadro? Pues escanea el código QR que está ahí y te saldrá». No tienen ni diez años. Te ayudan a escanear el código y en la pantalla del móvil aparece 'El grito', de Edvard Munch. Son los alumnos del Colegio Rural Agrupado (CRA) La Coroña, de Nava y Cabranes, algunos de los miles de estudiantes que durante ayer y hoy mostrarán lo mejor, lo más innovador, inclusivo y de calidad de la educación asturiana en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Su proyecto de arte es solo uno de los que el CRA La Coroña ha llevado a la feria. Solo uno de los cientos que se presentan en los estands. Ellos han investigado diez obras de arte, diez pintores, han reproducido los cuadros, se han disfrazado como sus protagonistas, han generado los códigos QR... Y, además, han hecho una fantástica investigación sobre los colores de la piel. ¿Somos blancos o negros? No. «Según la escala Pantone, no hay casi dos colores de piel igual». Detrás, toda una investigación sobre la piel de cada uno.

«Es una satisfacción estar en esta II Feria de la Innovación Educativa -admitía el consejero Genaro Alonso-. Supone visibilizar todo lo que de innovación, que es mucho, se está realizando en los centros educativos».

Apoyo a la FP Dual

A la innovación vinculó también Alonso la FP Dual y expresó su «apuesta decidida» por una fórmula que «hay que ajustar más a las necesidades de las empresas» y que es el camino, dice, para retener el talento que se le escapa a Asturias.

Una innovación que va ligada, insistió el consejero, a la inclusión y la calidad. Y de todo eso hay en el recinto. Hay pequeños platós de televisión, como el del colegio Bernardo Gurdiel de Grado. Hay muchas propuestas para hacer un patio dinámico e inclusivo, como los pianos gigantes del colegio Santa Bárbara de Lugones, que tiene también un mapa interactivo de Asturias, la tabla periódica de las científicas e incluso un buzón de palabras bonitas.

Hay también estudios de radio, como el del IES Avelina Cerra, que emite todos los viernes a la hora del recreo. Un centro en el que un estudio de los cereales ha servido para implicar a los departamentos de Historia, Tecnología, Química, Plástica... Hay en los pasillos de la feria mucha programación, como la del colegio Maliayo, preocupado también por el Camino de Santiago a su paso por Villaviciosa. Robótica incluso para Infantil, como la que utilizan las escuelas de Gijón. Hay pequeños científicos de bata blanca estudiando los invertebrados. O haciendo experimentos con aire y agua... Durante dos días, está será la prueba de cómo se mueven los centros asturianos. 1.200 alumnos y 300 docentes pasarán por allí cada jornada.