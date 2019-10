Comienza la campaña del percebe con buenas perspectivas Perceberos en el primer día de campaña. / E. C. «Somos bastante optimistas», afirmanen la cofradía de Tapia.El colectivo pide más vigilancia a los furtivos ANDREA ARRUÑADA Miércoles, 2 octubre 2019, 04:38

Las condiciones meteorológicas poco favorables no detuvieron ayer a los perceberos que afrontaban con «buenas vibraciones» el inicio de la campaña de este crustáceo.

«Somos bastante optimistas. No hubo nada fuera de lo esperado, así que no tenemos motivos para creer que no va ir bien este año», señaló Rodrigo Maseda, de la Cofradía San Pedro de Tapia. En su caso, como en el de la mayoría de los perceberos asturianos, las condiciones de la mar no fueron un impedimento y explica que, después de tantos años, «entra dentro de lo normal». Los perceberos, asimismo, incidieron en la necesidad de reforzar la vigilancia a los furtivos.

Las primeras capturas se subastaron por la tarde en la lonja de Puerto de Vega, donde se rularon casi 300 kilogramos. El precio medio de los, en concreto, 290 kilos rondó los 36 euros el kilo. Es decir, 16 euros más que el año pasado en el inicio de la costera.Eso sí, en algunos casos llegaron a alcanzar los 86 euros. La campaña se prolongará hasta el 30 de abril.

El tamaño mínimo es de 18 milímetros de longitud rostro-carenal (la uña) en ejemplares sueltos, y en las piñas lo deberán alcanzar, al menos, los que supongan el 60% del peso en cada una.