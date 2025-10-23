CC OO desvela nuevas ilegalidades «brutales» en la mina de Cerredo y un «fallo claro» del Principado

«Ha habido una ilegalidad brutal por parte de Blue Solving. No se extraen 60.000 toneladas sólo para investigar la calidad del carbón. No ... se necesita ni la cuarta parte de esa cantidad». Así lo afirmó este jueves Luis Javier Vázquez López, miembro de la Comisión de Seguridad Minera desde 2010 y representante de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, quien compareció hoy en la Junta en la Comisión de Investigación del accidente de Cerredo.

Según Vázquez «no se necesita tanta cantidad de producción para fines de investigación. Lo más probable es que el carbón que extraían lo vendieran. Es mucho volumen, el tonelaje que se aprobó fue desmesurado».

Además, el miembro de la Comisión de Seguridad Minera aseguró que resulta «totalmente inadmisible» que la última visita que se hiciera a la mina de Cerredo fuese 8 meses antes del accidente. «Las visitas no tendrían por qué avisar, aunque podrías avisar con uno o dos días de antelación, de esa manera la empresa no tendría tiempo de ocultar nada. Porque lo que ocurre es que en la mayoría de las inspecciones, y mucho más en una mina de cinco plantas, la empresa te muestra lo que ellos quieren que veas», explicó Vázquez.

Añadió que «hubo un fallo claro de la autoridad minera. Porque las inspecciones tenían que haber sido mucho más frecuentes, sobre todo, después del accidente de agosto de 2022 donde ya hubo claros indicios de la extracción ilegal de carbón», explicó.

Para Vázquez hubo una serie de incumplimientos, primero y esencialmente por parte de la empresa y luego por parte de la Administración. «Blue Solving tenía un permiso de investigación en la primera planta y únicamente un permiso para el almacenamiento de chatarra, en los pisos 2, 3, 5 y 6», subrayó.

El vigilante que tenían trabajando «estaba prejubilado»

Por otra parte, Luis Javier Vázquez comentó que la explotación tenía «una ventilación natural muy buena en la tercera planta, pero no contaba con ventilación asistida ni sistema eléctrico para la ventilación. Tenían a los trabajadores en unas condiciones penosas porque no tenían ni siquiera sistemas de seguridad. Sólo tenían un grisúmetro y es obligatorio que cada minero lleve un equipo de autoventilación».

Añadió que «hubo muchas ilegalidades por parte de la empresa y también irregularidades por parte de la Administración. Otra de las ilegalidades es que la empresa tenía trabajando a un vigilante que estaba prejubilado. Y estando prejubilado no puedes trabajar».

Según el experto, la ley obliga, desde el punto de vista laboral, a controlar y vigilar los procesos constantemente porque «la falta de vigilancia puede conllevar a esto, a cinco muertos».

También explicó que posterior al accidente de la mina de Cerredo se paralizó, una semana después, por una falta administrativa la explotación de la empresa TYC Narcea. «Resulta curioso que una semana después del accidente del Cerredo paralizaron la actividad de TYC Narcea, ¿por qué eso no lo hicieron antes? Eso demuestra la falta de vigilancia». Con todo el delegado de CC OO defendió la calidad del material que sale de la mina de TYC y la oportunidad de esa actividad.

Además, denunció que actualmente la empresa Blue Solving no ha pagado los meses de junio y julio a los trabajadores que resultaron heridos en el accidente del 31 de marzo de 2025. «He hablado con ellos y me comentan que la empresa no les ha pagado esos dos meses», expuso.

Por último, indicó que hubo un fallo «administrativo y de información o comunicación» dentro de las propias consejerías en el momento en que llegó un correo electrónico anónimo denunciando la situación irregular de la mina. «Nadie hizo caso a ese correo en un año, donde ya se advertía de la situación. Yo eso lo atribuyo a un fallo de comunicación, pero también a una actitud poco diligente de la Administración», apostilló el compareciente.