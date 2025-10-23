El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Luis Javier Vázquez López, miembro de la Comisión de Seguridad Minera desde 2010.
Comisión por el accidente minero en Cerredo

CC OO desvela nuevas ilegalidades «brutales» en la mina de Cerredo y un «fallo claro» del Principado

Luis Javier Vázquez López destapa que los trabajadores carecían de un equipo de seguridad básico, el vigilante no podía trabajar, las víctimas no están cobrando y recrimina que se autorizase a extraer 60.000 toneladas, una cantidad «desmesurada» que «probablemente» alimentó el trapicheo

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:17

Comenta

«Ha habido una ilegalidad brutal por parte de Blue Solving. No se extraen 60.000 toneladas sólo para investigar la calidad del carbón. No ... se necesita ni la cuarta parte de esa cantidad». Así lo afirmó este jueves Luis Javier Vázquez López, miembro de la Comisión de Seguridad Minera desde 2010 y representante de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, quien compareció hoy en la Junta en la Comisión de Investigación del accidente de Cerredo.

