«En la comisión de Patrimonio Natural no se escuchó a las regiones que tenemos el 95% de la especie»

MÓNICA YUGUEROS / O. VILLA GIJÓN. Viernes, 4 de junio 2021, 02:07

Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León acogen la práctica totalidad de la población del lobo. Con todo, en la Comisión de Patrimonio Natural en la que se debatía su inclusión o no en el LESPRE «no se escuchó a las regiones que tenemos el 95% de la especie», lamenta Villar. Añade que en Asturias «hemos demostrado que con la gestión, aunque todo sea revisable, ha conseguido una mejora de la situación poblacional muy neta». En 2001, en Asturias había 22 manadas. Hoy son más de 40.

Con esto sobre la mesa, Villar defiende que el modelo asturiano es más eficiente que la mera inclusión de la especie en el catálogo de protegidas, como propone el ministerio. Por otro lado, a las comunidades autónomas que no apoyaron el criterio de las que sí tienen lobo les afeó su actitud: «Nosotros implorábamos la continuidad de nuestro plan de ggestión. Cuando se votó sobre la tórtola, para no perjudicar a las regiones que tienen actividad económica con su caza no votamos ni a favor, ni en contra».