Las comisiones de festejos se formarán para asistir a víctimas de agresión sexual
ÓSCAR PANDIELLO OVIEDO. Sábado, 21 julio 2018, 03:38

Ante una agresión sexual, el papel de los testigos resulta esencial para detenerla o, al menos, para atender a la persona que resulta agredida y aportar datos de utilidad sobre la identidad quien agredió. Esta apelación al papel de la sociedad es el eje sobre el que nace 'Voces contra las Agresiones Sexuales', una campaña que nace del trabajo conjunto de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), el Principado y la Delegación del Gobierno.

«El machismo que domina nuestro día a día muchas veces se traduce en delitos y agresiones. No son casos aislados ni fenómenos puntuales: es una verdad estadística y un verdadero drama social. Esta campaña tiene como objeto ahondar en la formación y sensibilización contra las agresiones sexuales», señala Delia Losa, delegada del Gobierno en Asturias. Una campaña, además, centrada en la época estival y en las «aglomeraciones» de las fiestas y romerías, que en muchas ocasiones ayudan a amparar este tipo de delitos.

Para conseguir su objetivo, el plan actuará sobre dos ejes. Primero, el de la concienciación, que se trabajará mediante la difusión material informativo a través de los ayuntamientos asturianos y, sobre todo, de las redes sociales. Constará de un decálogo de medidas a realizar en caso de ser testigo de una agresión sexual. Por otra parte, se potenciará la formación de los profesionales implicados en los festejos veraniegos. En este sentido, la sede de la FACC acogerá el próximo día 27 una sesión formativa que correrá a cargo de las fuerzas de Policía Nacional, Guardia Civil y especialistas del Instituto Asturiano de la Mujer.

En esta sesión estarán representados todo tipo de organismos: integrantes de las comisiones de festejos, policías locales, voluntarios de Protección Civil, agentes de seguridad privada y trabajadores de los servicios sanitarios, entre otras profesiones. «Confío en que la campaña tenga dos efectos. Que las agresiones sexuales de cualquier tipo sean cero y que, además, nuestras fiestas sean celebraciones de alegría, respeto y convivencia», defiende Ignacio García Palacios, presidente de la FACC.

Aunque esté centrada en la época estival, desde el Instituto Asturiano de la Mujer han querido hacer hincapié en la necesidad de trasladar estos hábitos a todas las épocas del año. «No se puede terminar con este tipo de violencia solo con el trabajo de las instituciones. Esta campaña es un ejemplo de la responsabilidad que las administraciones tenemos que tener con las víctimas, pero también quiere ser una llamada de atención a la sociedad asturiana para decirles: 'Ante una agresión sexual no te quedes al margen'», añade Almudena Cueto, directora del Instituto Asturiano de la Mujer.

«Estadísticamente tranquilo»

Aunque la prevención y la visibilización sean un imperativo en esta materia, lo cierto es que el Principado no está entre las comunidades con índices más preocupantes en la materia. «Asturias no está en una situación que llegue ni a la mitad de la media del país. Es un sitio que podríamos calificar, estadísticamente, de tranquilo», apunta García Palacios. La directora del Instituto Asturiano de la Mujer lo corrobora con datos: «La pasada campaña estival se registraron en la región cinco denuncias, tres por agresiones y dos por abusos. Estos datos no deben relajar nuestro firme compromiso de erradicarlas».

En esta lucha tendrá un papel capital el futuro 'Protocolo contra la Violencia Sexual', un texto todavía en redacción que cuenta con la participación directa de la Universidad de Oviedo. Según explica Cueto, el texto «pretendo ofrecer una atención integral a las víctimas» en la misma línea que lo hacen los planes y protocolos que abordan la violencia de género.

«El foco no está en las víctimas, sino que la sociedad tiene que ir incorporándose a ser la solución del problema. Cuando seamos conocedores de una agresión de este tipo no hay que estar indiferente», zanja Cueto.