El comité de garantías estudia hoy si aparta a Marín de sus funciones como presidente del PP de Gijón

El comité regional de derechos y garantías del PP de Asturias recibió a última hora de la mañana de ayer la denuncia contra Mariano Marín por la «desatención de sus obligaciones» como presidente del PP de Gijón, respaldada por cuarenta firmas que representan a ... dos tercios de la junta local. Hoy mismo se reunirá para estudiar el documento, que dada la gravedad de las acusaciones podría motivar incluso una suspensión cautelar de sus funciones mientras se resuelve el expediente. Si se diera ese caso, sus funciones serían asumidas de forma interina por el secretario general, el diputado y exconcejal Pablo González.

El escrito de denuncia, al que ha tenido acceso este diario, hace referencia tanto a una «vulneración de los derechos como afiliados» de los cuarenta firmantes de la misma como a las «infracciones estatutarias» en las que consideran que ha incurrido Marín a lo largo del último año y medio. E inicia la relación de hechos destacando que la junta directiva local no se convocó «desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2020», pese a que los estatutos obligan a reunirla al menos una vez al mes. «Solo empezó a hacerlo cuando fue requerido por la presidencia regional», tras la llegada de Teresa Mallada.

La ausencia de reuniones impidió según los denunciantes que la junta local ejerciera «sus competencias estatutarias», entre ellas «ordenar y controlar» todas las actividades del partido en Gijón y «definir la estrategia general del grupo municipal y sus pronunciamientos políticos y programáticos». Y el órgano ni siquiera pudo ratificar los nombramientos de representantes del PP en las empresas municipales. Pero más allá de impedir a la junta cumplir con sus funciones, al no hacer estas convocatorias «Mariano Marín dejó al PP 'mudo' ante todos los hechos con relevancia política que se produjeron en Gijón durante más de un año» y «abandonó a su buen hacer y entender al grupo municipal, obligando a sus miembros a tomar decisiones políticas y administrativas sin el apoyo preceptivo del partido». En línea con esto último, señalan que tampoco se realizaron las reuniones trimestrales entre el presidente y el grupo municipal.

Lo mismo ocurrió con el comité de dirección, que debería mantener encuentros semanales pero no se convocó ni una sola vez entre julio de 2019 y noviembre de 2020. Cuando al fin se reunión «después de 15 meses de inactividad» se instó en él a Marín «a mantener una actividad regular del partido», que desde entonces solo se ha cumplido en lo que respecta a las reuniones de propio comité, pero no a otros compromisos como reunir la junta local antes de cada Pleno y poner en marcha las comisiones de estudio. La comisión paritaria, creada en junio de 2019 específicamente para fijar el voto del PP en los plenos, tampoco se ha reunido en ninguna ocasión. Recoge además las críticas de Marín al nombramiento de López-Asenjo como candidato a la Alcaldía, «que ya no solo eran ofensivas hacia él, sino perjudiciales para el partido, inmerso en la precampaña».