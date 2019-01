Cómo organizar el armario para tenerlo todo en orden

Hoy en día los muebles se adaptan a nuestro estilo de vida y no al revés. Los armarios a medida son la mejor alternativa para hacerse con un buen espacio de almacenaje en casa que resulte práctico y decorativo PUBLIRREPORTAJE Miércoles, 16 enero 2019, 16:59

Los especialistas en fabricación e instalación de armarios nos permiten personalizar nuestro armario o vestidor con soluciones donde además de elegir los acabados o el tipo de puerta, podemos organizar el interior de forma que nuestras prendas y accesorios sean más fáciles de localizar, pero también que se mantenga ordenado durante más tiempo:

-Barras fijas y barras extraíbles: Las barras son indispensable para tener la ropa colgada en perchas y que se conserve sin arrugas. Aparte de las barras fijas a diferentes alturas para almacenar la ropa de distintos tamaños como camisas, vestidos o abrigos, las barras extraíbles son perfectas para organizar los pantalones. Además de aprovechar el fondo del armario, lograrás que no se arruguen y podrás ver todos los pantalones de un primer vistazo.

-Una zona de baldas: Lo mejor es que los estantes sean regulables en altura para poder adaptarlos al volumen de ropa: camisetas, jerseys... Con 30 o 40 cm de ancho será suficiente.

-Cajones, con y sin celdillas: Puedes elegir entre varios tipos de cajones: abiertos, cerrados, con tiradores o sin ellos… Son muy útiles los que cuentan con celdillas divisorias. Evitarás que las cajoneras se conviertan en un cajón desastre con ropa interior, medias o cinturones revueltos sin sentido.

-Que incluya un zapatero: Es la mejor forma de que los zapatos no estén descolocados ni ocupando espacio en cajas que no quedan a la vista. Las baldas extraíbles es una solución muy práctica cuando tienes un vestidor sin puertas. En el caso de armarios con puertas batientes o armarios con puertas correderas lo más habitual es disponer de baldas fijas que no necesitan rieles, o barras tras las puertas de forma que el calzado queda colocado y a la vista para acceder a cualquier par de forma cómoda.

-Instalar luz: Cuando se dispone de poca iluminación exterior, las luces interiores en los armarios son una solución muy práctica a la hora de buscar la ropa.

-Un maletero: Por lo general los armarios a medida llegan casi hasta el techo. Puede resultar práctico reservar un espacio superior para montar un maletero para guardar las maletas o cajas de almacenaje con la ropa de fuera de temporada.

