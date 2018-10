«A mis compañeros los considero ya hermanos de sangre, les debo la vida» 02:13 José Luis Bernal posa, «totalmente recuperado», en la plaza de La Fresneda. / IMANOL RIMADA Tras su supervivencia en el Himalaya, el parapentista José Luis Bernal ya se encuentra en casa junto a su familia PABLO SUÁREZ GIJÓN. Martes, 30 octubre 2018, 04:18

El pasado 19 de octubre, mientras se encontraba sobrevolando en parapente la cima del Big Face indio, una nube impidió al sierense José Luis Bernal aterrizar en la zona prevista. El viento quiso que Chelui, como le conocen sus amigos, tocase tierra en pleno Himalaya, en un inhóspito valle repleto de bloques de piedra y sin apenas alimento para aguantar una sola tarde. Cinco días con sus noches tuvo que sobrevivir el asturiano en aquel caos, con una esperanza tan intrínseca como intermitente de que el helicóptero francés, que sabía que lo buscaría hasta agotar todas las posibilidades, consiguiese sacarlo de aquella pesadilla.

Ahora, ya de vuelta en La Fresneda (Siero) y tras reencontrarse con su familia, Bernal cataloga lo ocurrido de «un incidente», aunque afirma ser «perfectamente consciente» del peligro que por momentos corrió su vida. «Nada más aterrizar ya me di cuenta de que iba a ser complicado sacarme de la zona en la que me encontraba», rememora mientras relata las diferentes formas con las que intentó facilitar su búsqueda. «Desde donde estaba podía ver un puente, por lo que pensé que quizás aquello llevase a un sendero y a su vez a algún tipo de asentamiento humano. Sin embargo, a los pocos kilómetros me encontré el camino cortado por un gran desprendimiento que hacía imposible el paso», explica en referencia al que, «sin ninguna duda», fue el gran obstáculo contra el que tuvo que luchar el parapentista.

«Lo más complicado es ser optimista y tener la cabeza lo suficientemente fría como para pensar las opciones que te saquen de ahí. Cuando ascendía kilómetros y me encontraba una pared infranqueable la desesperación era tremenda. Tuve que esforzarme por mantener la moral intacta. Había que mantener el tipo», cuenta. No fue hasta estar dentro del helicóptero cuando Bernal se convenció de que estaba a salvo. «El rescate fue casi más complicado que la supervivencia. La pericia del piloto resultó clave para que pudiéramos salir de ahí sanos y salvos», afirma.

Apoyo desde España

Abrumado y «tremendamente agradecido» por el apoyo recibido, Chelui cuenta que incluso otros parapentistas se llegaron a poner en contacto con su familia para ofrecer dinero. «Decían que ellos se encargaban de costear el rescate de forma absolutamente altruista, que cuánto se necesitaba y para cuándo lo querían. Afortunadamente no hizo falta porque lo pudimos solucionar a través del seguro que llevaba, pero es un gesto tremendo», confiesa quien también es consciente de la importancia capital de sus compañeros de vuelo para lograr la máxima movilización de instituciones públicas y privadas. «Ya no los considero amigos, sino hermanos de sangre, les debo la vida», afirma emocionado.

Bernal tampoco rehúye las críticas que ha recibido desde algunos sectores, en los que se le tacha de «imprudente» y se le recrimina haber precisado de fondos públicos para costear su rescate. «Es absolutamente falso. Mi rescate no le ha supuesto ni un solo euro al Estado español. Ha sido cubierto íntegramente por el potente seguro que llevaba contratado», responde contundente.

La solidaridad, próximo paso

Pese a las noches de incertidumbre y supervivencia extrema, Bernal también extrae cosas positivas de esta inesperada aventura. «He aprendido a ver la vida desde otra perspectiva. Mis amigos me decían que había vuelto a nacer. Ahora mismo la generosidad de la gente y el cariño de mi familia me ha redescubierto al ser humano», asegura a la vez que apunta a proyectos solidarios como sus siguientes pasos. «Me toca devolverle al destino lo que ha hecho por mí», considera.

Lo que no va a cambiar es su pasión por el parapente. «No tiene culpa de lo que pasó», dice quien confirma que seguirá volando aunque, «lo practicaré de una forma que implique asumir menos riesgos».

