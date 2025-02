«Así no compensa abrir. Nos llevan a la ruina», afirman empresarios del ocio nocturno «El verano pasado, sin vacunas, nos dejaron abrir en nuestro horario. ¿Y ahora nos limitan a la una? No tiene sentido», afirman los empresarios

CHELO TUYA GIJÓN. Sábado, 29 de mayo 2021, 01:11

«¿Alguien cree normal que a las cinco de la tarde te digan que puedes abrir ese día si pones medidores de CO2? ¿De dónde los sacamos?». El sector del ocio nocturno asturiano no está contento. Todo lo contrario. La decisión de la Consejería de Salud de permitir su reapertura (estaban cerrados desde octubre) desde anoche les ha dejado con mal sabor de boca. «El verano pasado, sin vacunas, nos dejaron abrir en nuestro horario. ¿Y ahora que está mucha gente inmunizada nos limitan a la una de la madrugada? No tiene sentido». Tan poco sentido le encuentran que, muchos, sentencian: «Así no compensa abrir. Nos llevan a la ruina» .

Así lo aseguran Paco García, propietario, entre otros, de La Buena Vida de Fomento, o Valentín García, de Mubarak o Lord Play. Para el primero, «es una barbaridad limitar nuestra apertura a la una de la madrugada. ¿Qué diferencia hay con un bar o con un restaurante? Nuestros horarios son hasta las 5 o las 6 de la madrugada», Para el segundo, todo resulta muy extraño. «El verano pasado, sin vacunas, nos dejaron abrir en nuestro horario. Mis locales funcionaron sin problema hasta la hora que tengo asignada. Sin embargo, este año, con mucha población vacunada, ¿nos limitan a la una? No tiene sentido».

Ambos ponen de manifiesto que «así no compensa abrir. Nos llevan a la ruina». Una aseveración que argumentan en los apoyos que están recibiendo desde los propietarios de los inmuebles. «Tienes una renta negociada por no apertura. Ahora, de repente, el Principado dice que puedes abrir hasta la 1, pero sin permitir que hagas tu negocio. No compensa abrir así, ya que no recuperarás el dinero».

Para Valentín García, «la situación es muy compleja. Están poniendo en riesgo los negocios y los empleos del sector».

«¿Dónde están las ayudas?»

Una posición que respalda Hostelería con Conciencia. Según su portavoz, Félix Marcos, «permitir al ocio nocturno abrir hasta la una no vale. Es el sector que peor lo ha pasado y ese horario solo sirve como excusa para no darles ayudas». Unas por las que, recuerda Marcos, «todavía estamos esperando. No sabemos dónde están, porque ninguno las hemos recibido».

Además, plantea la entidad que «si estamos en nivel de alerta 1, habrá que seguir al documento de cabecera, que dice que, en ese nivel, los interiores de los locales pueden abrir al 75% del aforo y permite el uso de las barras. Si ese documento sirve para restringir, también para reabrir».