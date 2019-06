Comprometidos con el éxito de nuestros alumnos

La promoción de 2º de Bachillerato 2019 de Palacio de Granda ha conseguido unos brillantes resultados en la EBAU PUBLIRREPORTAJE Martes, 25 junio 2019, 09:00

En el colegio Palacio de Granda están comprometidos con el éxito de sus alumnos, tanto en lo académico como en lo personal. Un aprendizaje multilingüe y único, en un ambiente familiar y con excelentes resultados académicos, como se ha podido comprobar en la EBAU, en la que han tenido un 100% de aprobados, superando varios de ellos el 13 sobre 14 y con dos de sus alumnos entre los 10 mejores de Asturias. Orgullosos de todos ellos, desde el colegio quieren felicitarles y animarles a seguir consiguiendo sus objetivos en la nueva etapa que ahora emprenden.

Hoy hablamos con los 5 alumnos que han obtenido las mejores puntuaciones del centro en la EBAU sobre lo que ha supuesto para ellos su paso por el colegio.

Adrián Filipescu( 13,80)

Adrián, nos cuenta recibió la noticia con gran alegría y sorpresa «no me esperaba obtener una calificación tan elevada». Le gustaría estudiar medicina en Oviedo y «dedicarme a la cardiología o a la neurología, y a la investigación». De su paso por el Palacio de Granda, en lo académico Adrián opina que respecto a la EBAU «los profesores nos exigieron un poco más de lo establecido oficialmente» Destaca además el nivel de inglés exigido, «que nos ayudó a superar la prueba de acceso y los exámenes oficiales, con gran facilidad».

En lo personal le gustaría agradecer a todo el profesorado, «que me ha ayudado a superar todas las dificultades académicas» y destaca todo el apoyo recibido por parte de sus compañeros y de los buenos amigos que hizo en el colegio «de los cuales me llevo un gran recuerdo y con los que espero seguir manteniendo una estrecha relación».

Carlos Fernández (13,75)

Carlos, al principio no se lo creía, «Me esperaba sacar buena nota porque lo había preparado muy bien pero lo que saqué me pilló por sorpresa». Sabía que necesitaba una puntuación muy alta para entrar en Medicina, «era una meta que llevaba persiguiendo desde hacía tiempo por lo que me esforcé mucho» nos cuenta.

Al hacer balance nos cuenta que «Supe aprovechar y agradezco las oportunidades que me brindó el colegio, crecí no solo en el ámbito académico sino también en lo personal. También se nos preparó muy bien para la EBAU y eso se notó». En lo personal se queda «con los amigos y con los profesores que me han ayudado, estuve muy cómodo aqui y eso es algo que no voy a olvidar».

Carmen Barcala (13,65)

Carmen nos cuenta que al saber la nota se sintió sorprendida y sobre todo muy feliz «por conseguir entrar en la carrera que quería». Quiere estudiar medicina en Madrid y necesitaba una nota superior a 12,98 «Hice mi mayor esfuerzo para obtener una nota alta y agradezco haberlo conseguido».

En lo académico opina que se trata de un colegio muy completo y destaca la gran cualificación del profesorado y la preparación para la EBAU. En lo personal se queda con la cercanía, tanto con profesores como alumnos. «He hecho grandes amigos y conocido a muchas personas. Espero seguir manteniendo el contacto con ellos aunque estudie lejos».

Paula Antuña ( 13,61)

Paula no se esperaba una nota tan alta. «Sentí una alegría enorme, tanto por mis resultados como por los resultados de mis amigos». Aunque con su nota puede elegir la universidad que quiera, tiene claro que el año que viene estudiará medicina en la Universidad de Navarra.

Alumna del centro desde infantil, en lo académico dice que en los últimos años les han exigido mucho «A pesar de lo que nos quejábamos, al final nos benefició pudiendo sacar esas elevadas calificaciones». En lo personal destaca «el ambiente familiar que recibes desde el primer día hasta el último». También recordará siempre todos los viajes y actividades junto a sus amigos.

Paula Rodríguez (13)

Paula nos cuenta que cuando recibió la noticia «Nunca se había sentido tan realizada y feliz». No podía creérselo. La medicina es también la carrera elegida por Paula «Desde que era pequeña mi sueño era ser doctora». Al requerir una puntuación muy alta para su ingreso «suponía una presión añadida en el examen y durante todo el curso ya que eres consciente de que necesitas hacerlo realmente bien»

En el ámbito académico dice que no puede estar más agradecida. «Es una suerte que todos podamos estudiar la carrera que queramos y eso ha sido posible gracias a la excelente preparación y a la implicación de los profesores». En cuanto a lo personal, «más que un colegio me llevo una segunda familia» nos cuenta esta alumna que lleva desde los 3 años en Palacio de Granda. «También me llevo unas amistades que espero que duren toda la vida y muchísimos momentos inolvidables y recuerdos vividos en este colegio».