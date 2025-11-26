Compromiso Asturias XXI: «Existen oportunidades para el retorno de los asturianos, pero hace falta coordinación»

«Existen oportunidades en Asturias para retornar, pero falta coordinación». Así lo afirmó la directora de la plataforma Compromiso Asturias XXI, Reyes Ceñal, durante la ... presentación de nuevas acciones y propuestas de para seguir conectando a la diáspora asturiana con las oportunidades del territorio.

Según Ceñal, el retorno de asturianos debe ser «integral, trasversal y personalizado». La plataforma está comprometida en seguir trabajando en 2026 para recopilar datos a través de informes, «actualizar los datos año a año para analizar las tendencias y continuar con los dos barómetros que tenemos en marcha en los que, cada año, contamos con más participación por parte de las empresas y de los encuestados. También, una de las actividades que proponemos es volver a hacer una encuesta a todos los emigrantes en el exterior para contrastar con la primera edición de 2022», explicó la directora de Compromiso Asturias XXI.

En la presentación de esta estrategia estuvo presente también Eduardo Sánchez Morrondo, presidente de Compromiso Asturias XXI, quien señaló que, cada vez más, «la emigración requiere dedicarle más tiempo y esfuerzo». Y continuó: «Tanto la emigración como la inmigración forman parte de nuestro presente, pero también de nuestro futuro. Por esto la colaboración del Gobierno es fundamental para seguir impulsando proyectos como el Observatorio de la Nueva Migración Asturiana (ONEA)».

Estrategias para favorecer el retorno

Entre las estrategias que se marca Compromiso Asturias XXI destacan, principalmente: clarificar los procesos migratorios asturianos, generar información de los actores que forman parte de estos procesos migratorios y la necesidad de trabajar conjuntamente entre entidades públicas, privadas y la sociedad civil. Para ello será necesario seguir desarrollando «las publicaciones y los informes para recabar datos migratorios en base, sobre todo, a fuentes estadísticas que nos permitan ver y analizar tendencias en el tiempo. Y también seguir realizando jornadas con expertos y personas que estén relacionadas con la inmigración y los procesos migratorios en otras comunidades, para intercambiar conocimiento y experiencias para poder aplicarlas luego en la región», explicó Reyes Ceñal.

Como novedad, se pondrá en marcha un barómetro de expectativas del universitario asturiano (encuesta, análisis y presentación de resultados), para saber qué opina el colectivo universitario sobre los procesos migratorios y cómo podrían mejorarse.

Con todo esto, Compromiso Asturias XXI pretende también «cambiar la curva de la demografía asturiana» y poner en valor todo lo que el Principado tiene para ofrecer a quienes decidan asentarse en la región.