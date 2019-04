Los 55 concejos con alto riesgo de incendio forestal carecen de planes para evitarlos Monte ardiendo en el concejo de Tineo. / ARNALDO GARCÍA Una ley obliga desde 2003 a tener esos programas de defensa. La Fiscalía empieza a apercibir a 151 alcaldes de otras comunidades R. MUÑIZ GIJÓN. Jueves, 11 abril 2019, 02:16

Asturias es una de las regiones que con más frecuencia padece incendios forestales, a pesar de lo cual ni el Principado ni los ayuntamientos más afectados cuentan con planes de prevención en vigor. En el caso del Gobierno autonómico, su última programación de inversiones y medidas para evitar el fuego se diseñó para el periodo 2013-2016 y, aunque renovar ese documento era una de las prioridades de la legislatura que ahora expira, el Ejecutivo no contrató la actualización del plan hasta el pasado noviembre.

En lo tocante a los concejos, hay una obligación legal que viene siendo ignorada. La Ley de Montes estatal de 2003 establecía que las comunidades autónomas debían hacer una declaración designando qué municipios son zonas de alto riesgo de sufrir incendios. A estos territorios se les facilitan subvenciones en la gestión de los montes a cambio de tener un plan de defensa contra el fuego propio.

En Asturias, 55 concejos fueron designados como zona de alto riesgo por resolución del Principado de 2007. «A pesar de que en estos terrenos es obligatorio contar con un Plan de Defensa no se ha hecho absolutamente nada», lamentó ayer en un comunicado el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, del que es decano David Barraso. «Los planes, tal como estaban planteados, eran caros de elaborar y, luego, muchas de sus posibles medidas son muy costosas o difíciles de implantar. Por eso hasta la fecha aunque hay borradores o estudios previos no se ha aprobado casi ninguno», argumenta Joaquín Arce, ex director general de Política Forestal del Principado y ecologista. «Pese a ello sí que se hacen muchas medidas de prevención de incendios, aunque no estén expresamente recogidas en planes como esos», completa. La situación no es exclusiva del Principado. Greenpeace analizó el asunto en cada región y volcó el resultado en un informe presentado el pasado verano. La comunidad con un mayor grado de cumplimiento era Canarias, donde el 3,51% de los municipios obligados a realizar un plan de defensa lo tenían aprobado. Además de Asturias hay otras once comunidades donde ninguno de los alcaldes con derecho a cobrar las ayudas para las zonas de alto riesgo ha cumplido con la obligación de elaborar un plan de prevención.

Respuesta con «rapidez»

La Fiscalía ha decidido tomar cartas en el asunto. El coordinador de Medio Ambiente para todo el país, Antonio Vercher, remitió misivas a 151 alcaldes requiriendo que «tenga a bien informar a esta Fiscalía sobre la elaboración de los citados planes por parte del Consistorio, o, en caso contrario, informe igualmente sobre la ausencia de los mismos, si bien dejando claro por parte de esta Fiscalía, que existe una obligación de elaborarlos». Vercher conmina a los regidores a que respondan a la petición «a la mayor rapidez».

Por ahora la gestión se ha realizado con alcaldes de Galicia (63), Comunidad Valenciana (53), Andalucía (16), Cataluña (12) y Murcia (7). Al menos en Galicia y Valencia las comunidades autónomas dictaron leyes propias que reforzaban la obligación de los municipios de ponerse manos a la obra, aspecto en el que se centra la misiva de la fiscalía.

En Asturias la Ley de Montes autonómica señala que es la consejería la que aprobará los planes de defensa en cada zona, documentos que deben considerar «los problemas socioeconómicos que pueden existir» y que tengan influencia en la repetición de los incendios. También «los trabajos de carácter preventivo que resulte necesario hacer».