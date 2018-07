Concentración de apoyo al guarda expedientado por el Principado Los asistentes portaron, en Navia, una pancarta de solidaridad. / D. S. F. El funcionario se enfrenta a tres años de inhabilitación por decir que existía «picaresca» entre los ganaderos para cobrar los daños del lobo DAVID SUÁREZ FUENTE NAVIA. Domingo, 22 julio 2018, 06:03

Un centenar de personas mostraron ayer su apoyo a Xurde Gayol, el guarda de Medio Natural expedientado con una falta grave por la Consejería de Medio Ambiente, tras declarar en un vídeo que existe «picaresca», a la hora de cobrar los daños del lobo. «Los ganaderos intentan meterte muertes que no son ataques del lobo», dijo Gayol, quien manifestó además que en la consejería «hay unos guardas a los que les gusta el gatillo», dijo en referencia a los controles del lobo autorizados.

A la concentración de apoyo, celebrada en Navia, acudieron un centenar de personas, entre los que se encontraba el exalcalde de Valdés, el socialista Jesús Landeira, quien ratificó las palabras del funcionario y se mostró «muy enfadado e indignado con el expediente abierto a Gayol. No hay derecho que se castigue al emisario y no a los culpables», añadió Landeira, quien cree que sus compañeros de partido no actúan correctamente «por falta de sensibilidad hacia la protección del medio ambiente».

Desde la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), Ignacio Martínez, miembro de la junta directiva, aseguró que un estudio encargado por el Principado a la Universidad de Oviedo, «dice lo mismo que decía Xurde». El guarda se enfrenta a tres años de inhabilitación, un traslado forzoso y una penalización a efectos de carrera, tal y como recoge el pliego de cargos dictado por la consejería.