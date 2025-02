Altercados en la concentración por Hasel en Gijón por parte de opositores a la movilización

Paloma Lamadrid Gijón Martes, 23 de febrero 2021, 20:31 | Actualizado 21:53h. Comenta Compartir

La concentración convocada esta tarde en apoyo al rapero Pablo Hasel en la plaza del Parchís de Gijón discurría de manera pacífica hasta que tres jóvenes que se oponían al acto intervinieron para increpar a los organizadores, pertenecientes al Comité d'Asturies Pola Amnistía. Incluso, uno de ellos hizo ademán de agredir a uno de los convocantes (los otros dos iban detrás), pero los manifestantes lograron detener la acción. De inmediato, los agentes de la Policía Nacional que velaban por la seguridad de los allí reunidos (alrededor de un centenar) interceptaron al atacante y procedieron a su identificación. Este hecho violento provocó que los ánimos se caldeasen los participantes en la concentración comenzaron a responder a varios opositores que se situaban en la acera de enfrente, junto a la zapatería Chiqui.

De manera espontánea, los concentrados comenzaron a desplazarse, algo que no estaba previsto y no estaba autorizado. Mientras coreaban «vosotros, fascistas, sois los terroristas«, pusieron rumbo a la calle San Bernardo, giraron para llegar al Náutico y luego es encaminaron hacia Los Moros. A la altura de la plaza del Carmen, los antidisturbios intentaron detener la marcha, de modo que los manifestantes volvieron sobre sus pasos y tomaron la calle Libertad. En su circuito por las calles del centro de la ciudad, los manifestantes iban sorteando a los agentes de la Policía Local y Nacional que les cortaban el paso, hasta que, en las inmediaciones de la parroquia San José, los antidisturbios volvieron a agruparse para cortar la manifestación. Fueron momentos de suma tensión, que se saldaron con varios identificados, pero no hubo que lamentar males mayores. El diálogo entre los agentes y los participantes, en su mayoría muy jóvenes, permitió que las movilizaciones, que se prolongaron durante una hora y media, hasta las nueve de la noche.

Varios vecinos y viandantes intentaron rebajar la tensión, por un lado, aunque algunos optaron por increpar a los manifestantes. «Tú no sabes lo que es vivir una dictadura», gritaba una vecina de la Acerona visiblemente enfadada con los hechos que estaba presenciando. Antes que se iniciara la manifestación espontánea, los organizadores y asistentes mostraron su apoyo al rapero Pablo Hasel, al tiempo que pidieron la amnistía para todos los presos políticos y la liberación de las decenas de detenidos estos días en las concentraciones de apoyo al rapero.

En Oviedo, la concentración se desarrolló sin incidentes. Entre 60 y 70 personas participaron en una protesta convocada «no solo por Pablo Hasel», sino para denunciar «un sistema que nos somete y nos explota». «Pablo Hasel, libertad» o «Viva la lucha de la clase obrera» fueron algunos de los lemas que corearon los participantes en un acto que finalizó con la lectura de un manifiesto reivindicativo