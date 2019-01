Las asturianas, ni un paso atrás

Los consejos de mujeres de Oviedo y Gijón convocaron ayer sendas concentraciones, ante sus respectivas casas consistoriales, en apoyo de las mujeres andaluzas que están viendo peligrar sus derechos, después de que el pacto de gobierno entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox prevea la posible derogación de las leyes contra la violencia machista e igualdad LGTBI de Andalucía. En el acto de Oviedo se congregaron unas 300 personas y en el gijonés, el doble, pero además hubo movilizaciones en toda la geografía española al gritó unánime de 'ni un paso atrás'.

En la Plaza Mayor de Gijón se pudieron ver pancartas del Sindicato de Estudiantes, la Asociación de Mujeres de Laviana y la Asociación de Pensionistas de Gijón, así como banderas arcoíris. Los colectivos feministas congregados recordaron que «no hay pacto posible con quienes defienden en las instituciones las pretensiones de los violentos». También criticaron el «uso perverso del lenguaje», el «rearme del patriarcado» y la proliferación de noticias falsas sobre la violencia sobre la mujer y las denuncias contra los maltratadores, recordando que «nos matan y nos violan con casi total impunidad», lo que califican como una «guerra no declarada contra las mujeres en pleno siglo XXI».

Pero los colectivos feministas gijoneses advierten de que este «es el punto de partida de largas movilizaciones, porque las mujeres no vamos a permitir ningún retroceso en nuestros derechos. No vamos a callar». En la capital del Principado fueron trescientas las personas que reclamaron una igualdad real a última hora de la tarde de ayer en la plaza de la Constitución. Lo hicieron con silbatos y algunas portaron camisetas con el lema: 'El futuro es feminista'. Durante el turno de discursos, que fueron protagonizados por la presidenta de Mujeres Progresistas de Oviedo, María Jesús Suárez, y la miembro de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias, Pilar Martínez, pidieron no volver al pasado. A esos tiempos franquistas en los que la mujer era «sumisa». «No lo vamos a permitir, lucharemos con la razón y con el mismo espíritu que lo hemos hecho siglo tras siglo».

Y es que según defendieron ayer una veintena de asociaciones y partidos políticos, entre los que están el PSOE, Somos Oviedo e Izquierda Unida, o Xega, desde que el mundo es mundo las mujeres han sido «discriminadas, ninguneadas, criminalizadas y maltratadas» por el mero hecho de pertenecer al sexo femenino.

Pero poco a poco han conseguido logros que ahora Vox «quiere eliminar»: «Esta es una formación machista que defiende la prevalencia del varón sobre la mujer y exige, entre otras aberraciones, derogar la ley de violencia de género». Asimismo, y siempre bajo el grito de «ni un paso atrás, exigieron la desaparición de todo tipo de «maltrato, violaciones o abusos sexuales». «Negar la violencia de género es exactamente igual que rechazar el Holocausto. Desde Vox eben, por favor dejar de hacer el ridículo y si no saben, estudien», apuntaron durante la concentración que duró media hora.

