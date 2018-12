La concertada pide prudencia y afirma que las aportaciones aún son legales La asociación de familias no tiene constancia de casos de afectados por el cambio de criterio en las deducciones de Hacienda EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Sábado, 1 diciembre 2018, 05:09

«Tranquilidad y prudencia». Es lo que quiere transmitir Escuelas Católicas, la federación que agrupa a dos mil centros católicos de toda España, ante la recomendación del Consejo General de Economistas para que los padres de alumnos de centros concertados dejen de desgravar a Hacienda por las aportaciones voluntarias.

El jueves, el director del servicio de estudios de esta entidad, Rubén Gimeno, indicó que la Agencia Tributaria ha comenzado a exigir la devolución de las deducciones de las cuotas que las familias pagan mensualmente a las escuelas concertadas por la escolarización de sus hijos, al interpretar que dichos pagos no se pueden considerar donativos y, por tanto, no son deducibles en la declaración de la renta. Los motivos por los que la Agencia Tributaria entiende que estos pagos no entran en esa categorización son diversos. El primero, que existe una contraprestación de servicios a cambio de ese dinero. Cita también su carácter periódico, en este caso mensual. El tercer problema es la fecha en que se realiza, desde septiembre hasta junio -coincidiendo con el curso escolar- y finalizando al terminar los estudios el alumno. Por último, el importe es fijo en función del número de hijos que acude al centro concertado.

Gimeno puso entonces como ejemplo el caso de un contribuyente asturiano al que la Agencia Tributaria le reclama la devolución de 337,5 euros que se había deducido por los donativos al colegio de sus hijos. Por cada uno de ellos había pagado 49 euros mensuales, lo que le permitió elevar su cuota a devolver de 4.510,12 euros. Al eliminar Hacienda dicha deducción, resulta una devolución de 4.172,62 euros. Según los asesores fiscales, la aplicación de este criterio que deja de considerar estas cuotas como donaciones podría tener además otro efecto: los colegios deberán declarar por estos ingresos adicionales en el Impuesto de Sociedades, gravados 25%.

Esta noticia suscitó la alarma entre padres y centros concertados de toda España. En Asturias, el secretario regional de Escuelas Católicas, Carlos Robla, aseguró ayer que «no estamos ante ningún aviso oficial de la Agencia Tributaria». «Por los datos que tenemos hasta el momento, las actuaciones de Hacienda se han restringido a algunos casos aislados». La federación de colegios concertados recuerda asimismo que «las aportaciones voluntarias o donaciones realizadas por las familias son perfectamente legales y compatibles con el régimen de conciertos, siempre que cumplan lo previsto en el Artículo 88 de la LOE», que establece como requisitos la voluntariedad del pago y exige que no esté destinado a sufragar servicios financiados por el concierto educativo.

Grave perjuicio

Asimismo, asegura, «dichas aportaciones voluntarias pueden ser objeto de desgravación fiscal siempre que cumplan los requisitos previstos en la Ley 49/2002 de Mecenazgo». Señala también que «no se ha producido ninguna modificación de dicha ley» y que «la Agencia Tributaria ha admitido desde hace casi veinte años» dichas deducciones. De confirmarse este viraje de Hacienda, dice, «supondría un grave perjuicio para muchas familias y otra vuelta de tuerca injustifcada contra la concertada».

Desirée Fernández, presidenta de la Confederación Católica de Padres de Familia y Alumnos (Concapa) de Asturias, detalla que « no hemos tenido constancia de ninguna denuncia de familias» afectadas y utiliza los mismos argumentos que Escuelas Católicas para defender la legalidad de las desgravaciones. No obstante, apunta, «haremos una reunión urgente en la que detallaremos esta cuestión». «Si Hacienda quiere cambiar el criterio, ya veremos lo que hacemos».