Condenado a 2 años de cárcel por apropiarse 50.000 euros para apuestas online en Cangas Una mujer apuesta en un portal de internet. / P. C. En la sentencia se resalta que su inclinación al juego es algo reconocido por él mismo EFE Miércoles, 4 diciembre 2019, 15:42

La Audiencia Provincial ha condenado a un empleado a dos años de cárcel por apropiarse de 50.000 euros de la entidad bancaria para la que trabajaba y de la que fue despedido tras advertir que, desde su terminal, había gastado esa cantidad en 706 operaciones en casas de apuestas online, en Cangas del Narcea.

El acusado, C.V.G.R., deberá indemnizar a Liberbank S.A. en 32.041 euros y a la aseguradora Caja de Seguros Reunidos S.A. (Caser) en 17.958 euros por su autoría en un delito de apropiación indebida.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial reconoce en la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, que, si bien no hay una prueba «directa» de que el acusado ha cogido «materialmente» los 50.000 euros, en un fajo de billetes de 50 euros, los indicios que existen en su contra no generan duda alguna.

La Sala considera que C.V.G.R. cometió «un acto único apropiatorio» y no un delito continuado, al no constar que las diferentes cantidades que se reflejaron en su cuenta o se vincularon con su tarjeta de crédito fuesen fruto de otras tantas apropiaciones porque no se revelaron contablemente por la entidad.

El tribunal cree que pudieron ser expresión de su dedicación al juego online con dinero del que él disponía, cuyo origen no pueden afirmar que esté en «las particulares apropiaciones delictivas».

En la sentencia se resalta que su inclinación al juego es algo reconocido por él mismo, cuando asumió que realizó cargos de casas de apuestas por internet, desde su terminal, pese a tenerlo prohibido.

Esta circunstancia que, según el tribunal, «lo aproxima, como poco, a una ludopatía», subraya, se erige como uno de los indicios sobre el móvil de su actuación al apropiarse del dinero acuciado por los compromisos que «se suelen contraer en esos envites» y de los que también hay una prueba que lo ratifica.

Esa prueba es el testimonio de una de las testigos que aseguró en el juicio, celebrado el pasado 14 de noviembre, que dos personas con «mala pinta» acudieron a la entidad bancaria y querían que les atendiera el acusado, quien estaba «inquieto», hasta el extremo de que tuvieron que pedirles que se marcharan de la oficina.

El tribunal también ha tenido en cuenta el testimonio de un amigo del acusado, a quien éste había mostrado una caja de zapatos llena de dinero «probablemente más de 50.000 euros», señala la sentencia, que le dijo dónde la iba a guardar «por si le pasaba algo».

Todos estos testimonios sugieren «claramente», a juicio de la Audiencia, que el acusado se desenvolvía en un ambiente de «cierta sordidez», relacionado con el mundo del juego, que le llevaron a apropiarse del dinero que tenía encomendado como empleado del banco «para afrontar aquellas necesidades».

Liberbank S.A. tenía formalizada una póliza de seguros con la aseguradora Caser de robo y expoliación, en virtud de la cual abonó 17.958 euros.

El acusado había reconocido en el juicio que había gastado desde su terminal 51.884 euros en 706 operaciones de apuestas online, pero negó que fuera con dinero de la sucursal.

La Fiscalía y los abogados José García-Ovies y Javier Leiva, que ejercitaban la acusación particular en nombre de Liberbank y Caser, respectivamente, interesaban dos años y ocho meses de prisión por un delito continuado de apropiación indebida.

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).