La conexión con la zona rural gijonesa mejora, pero los vecinos urgen medidas

La Escuela Politécnica no tuvo incidencias. :: A. GARCÍA Las olas superan los cinco metros de altura en El Musel, mientras se vuelve a cerrar los principales accesos de San Lorenzo por el fuerte oleaje ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Viernes, 25 enero 2019, 02:55

Las aguas bajaron ayer más tranquilas por el cauce del Piloña. El río, que en los últimos años ha causado numerosos problemas en la zona rural gijonesa, no dificultó ayer, como si ocurrió hace dos días, las principales conexiones a las parroquias del occidente del concejo. Así, la rotonda de acceso a Arcelor, que durante la jornada del miércoles impidió el acceso directo a su casa a numerosos vecinos, ayer ya estaba operativa. «Todavía tenía agua, pero al menos se podía pasar. Estaremos pendientes a ver qué ocurre en los próximos días», sintetizaba José Berdayes, presidente de la Asociación de Vecinos de Poago.

La tregua meteorológica, sin embargo, no ha logrado tranquilizar completamente a los vecinos. Los problemas, según denuncian, «volverán con la próxima tromba de agua» de no tomarse medidas de calado. «La solución no está en poner parches. Que el río se desborde afecta a muchas familias y es necesario que se limpie todo el cauce para que cosas así no vuelvan a ocurrir ante las mínimas lluvias», denuncia Berdayes.

Los contactos entre vecinos y Ayuntamiento se intensificaron ayer mientras la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural 'Les Caseríes' pretende remitir un escrito a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para solicitar nuevas intervenciones en el cauce del río. «Mandaremos un escrito, como ya hicieron recientemente las asociaciones de Cenero y Fontaciera. Estamos cansados de pedir a la Confederación y al Principado, pero buscamos realidades concretas», subraya Amancio López, líder vecinal de Veriña.

En el barrio de Viesques, por su parte, preocupaba especialmente el parque fluvial. Más allá de la acumulación de agua propia de la zona pantanosa que es, los vecinos denuncian que, después de las lluvias intensas, las alcantarillas «vierten al parque aguas residuales. El colector no está funcionando y las alcantarillas rebosan. Hace tiempo que llevamos denunciándolo a la Empresa Municipal de Aguas y, de momento, la solución brilla por su ausencia», lamenta Iván Suárez, representante vecinal de Viesques.

Arena y restos vegetales

Ayer, afortunadamente, ni Bomberos ni Policía Local tuvieron que intervenir, dado que «fue un día tranquilo». Sí que se tomaron precauciones en las escaleras de acceso a la playa de San Lorenzo, que volvieron a amanecer cortadas para evitar el acceso al arenal. Las olas, en esta ocasión, alcanzaron en la boya de El Musel una altura máxima de 5,41 metros. En la pleamar, volvieron a golpear violentamente contra el Muro, dejando arena y restos vegetales en el paseo.

La Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI), en alerta ante posibles inundaciones en sus instalaciones, tuvo una jornada tranquila pese a la crecida del río Peñafrancia, que no llegó a desbordarse, según informan desde la dirección del centro educativo.