El consejero ve «muy crítica» la situación de las cercanías y exige invertir 600 millones El consejero Fernando Lastra, el director de EL COMERCIO, Marcelino Gutiérrez, y el director general del SabadellHerrero, Pablo Junceda. Defiende la vigencia del plan de mejoras pactado con el Gobierno de Rajoy y pedirá a Hacienda cinco millones más para el transporte público M. MENÉNDEZ / R. MUÑIZ GIJÓN. Martes, 17 julio 2018, 03:22

«¿Para qué sirve un área metropolitana?». Fernando Lastra planteó una pregunta para las que «la movilidad contiene casi todas las respuestas». Por eso avanza un plan que impulse el transporte público.

Esa prioridad acaba de verse sacudida con el último anuncio del ministerio de Fomento, José Luis Ábalos. Su predecesor había trazado un plan de cercanías para Asturias que exigía 600 millones hasta el año 2025. El ministro socialista se ha comprometido a seguir avanzando «en esa línea, pero dando un carácter de unidad» a los programas regionales, «por lo que desarrollaremos un plan nacional de cercanías».

Lastra admitió no haber podido hablar con su compañero de partido, pero reivindicó la vigencia del plan que negoció con el Gobierno de Mariano Rajoy. « Tenemos un plan, o lo teníamos, en el que se incorporaron algunas cuestiones a nuestra iniciativa, como por ejemplo el nudo de Villabona», declaró. «El plan fue presentado, se le anunció calendario y financiación, y era a satisfacción del Principado, los ayuntamientos y las organizaciones sociales y empresariales», defendió. «Eso es como estaba y debería llevarse a cabo así porque la situación de nuestras cercanías es muy crítica y necesita actuaciones de carácter inmediato; es la tesis que mantengo, que haya una respuesta inmediata», situó.

Los asistentes plantearon la desventaja que supone que el Gobierno central financie a los consorcios de transportes de Madrid, Barcelona y Valencia, sin hacer aportaciones al asturiano. El consejero repuso que al anterior Ejecutivo ya le había solicitado cinco millones para el ente. «No es mucho dinero y nos permitiría dar un paso de gigante en nuestra política de transporte público; hasta creo que llegué a ofrecer al ministro poner su foto en todos los autobuses si nos los daba, no me hubiera importado», ironizó. El caso es que esta competencia no está en Fomento, «se ha protegido trasladándola a Hacienda, pero mantengo la idea de reclamarlo», avanzó.

Ampliar la 'Y' con un tercer carril es uno de los proyectos que venía reclamando el Principado y ayer Lastra introdujo un matiz. «No se trata tanto de un tercer carril como de un carril bus-VAO», indicó. A la consultora que está preparando el plan de movilidad «le ha llamado la atención que tenemos muchas infraestructuras en el centro de la región; fíjese como estamos», compartió.

De ZALIA reconoció que «lo que es un escollo, y grande, son las dificultades» financieras, pero mantuvo la urgencia de solventarlas por su carácter logístico. «No es un polígono industrial; si lo fuera tendríamos una preocupación menor».

Sobre Sogepsa, reconoció «haberse precipitado» al señalar que era una de las herramientas clave del futuro próximo. «Tendrá ese papel cuando se convierta en un instrumento público», corrigió. La empresa puede asesor en la ordenación «cuando se convierta en un instrumento cien por cien público». Lastra entiende que las limitaciones que impone la UE al funcionamiento de Sogepsa «hacen inoperante la participación privada». De ahí que «lo lógico es que se convierta en un instrumento cien por cien público, teniendo en cuenta que si no existiera Sogepsa, habría que crearlo. ¿Por qué íbamos entonces a prescindir del conocimiento acumulado, su experiencia y los buenos profesionales que tiene? Puede tener un papel asesor del área central una vez se transforme», anotó.