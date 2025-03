«No consentiré ni un solo paso atrás en la lucha contra la violencia de genero»

LAURA MAYORDOMO SAMA DE LANGREO. Martes, 26 de noviembre 2019, 01:54 Comenta Compartir

Con un minuto de silencio comenzó ayer el acto institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado en las antiguas Escuelas Dorado de Sama. En pie, los más de un centenar de asistentes que llenaron el salón de actos de la casa de cultura, rindieron homenaje a las 52 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. La última: Sara, de 26 años, ayer mismo, en Tenerife. «Cambian las circunstancias, pero no el fondo de años de terror, amenazas, palizas y anulación de su personalidad. Es un espanto demasiadas veces repetido», resumió la alcaldesa de Langreo, municipio que acogió los actos organizados por el Principado con motivo del 25-N. La socialista Carmen Arbesú reflexionó sobre la naturaleza de quienes cometen este tipo de crímenes y el castigo que se les aplica: «A diferencia de otro tipo de asesinatos, en los que el autor trata de esconder el delito y buscar coartadas que le eximan de él, en los de violencia de género el autor no se esconde, no intenta ocultarlo. La mayoría de las veces, o se suicida después o abiertamente lo confiesa, por lo que endurecer las penas igual no es el camino», planteó.

También la directora general de Igualdad del Principado, Nuria Varela, reconoció que falta «una mayor protección en los tribunales» hacia las víctimas de violencia de género y cumplir en toda su extensión las actuales leyes en vigor, que «podrían mejorarse, pero son bastante buenas».

En su intervención, el presidente del Principado insistió en que acabar con la violencia de género «debe ser nuestro deber» y no ocultó su preocupación por el hecho de que «hoy ya no existe» el consenso que «hasta hace poco» unía a la sociedad española ante la violencia machista.

«Hay cuestiones ante las que no cabe ceder ni refugiarse en la equidistancia, ante las que no cabe pactar ni transigir, y una de ellas es el rechazo rotundo a las agresiones machistas. No cedamos ante quienes niegan la realidad de los ataques contra las mujeres», pidió. «Por el bien de la sociedad española espero que todos los demócratas sepamos que solo nos vale un lado, el de la igualdad», manifestó Barbón antes de presumir de que el Principado siempre ha estado a la vanguardia de las medidas a favor de las víctimas, ha sido pionera en la legislación contra la violencia de género, y ha dado ejemplo con la Casa Malva al dar visibilidad a los recursos de atención integral a las víctimas de malos tratos.

Por eso, advirtió el presidente autonómico: «No consentiré un solo paso atrás. El Gobierno de Asturias no va a titubear ante ninguna fuerza que niegue la existencia de las agresiones contra las mujeres».

«Se ha vetado a Vox»

El discurso de Adrián Barbón fue seguido por varios miembros de su Ejecutivo, la delegada del Gobierno en Asturias y de representantes sindicales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de distintas asociaciones de mujeres de la comarca del Nalón. Entre ellas, Luisa Marrón, Mari Flor Casado, Josefa Florido, Mari Paz Álvarez y Loli Díaz, de El Alba. «En nuestra época se nos educaba para ser unas buenas esposas. Las que nos metimos en el movimiento feminista luchamos para que aquello desapareciera y se ha ido evolucionando, pero en la actualidad hay partidos políticos que nos quieren devolver a la sección femenina. Y eso no lo podemos consentir», coincidían al término del acto institucional por el 25-N.

En las Escuelas Dorado de Sama hubo también representantes de todos los partidos de la Junta General excepto de Vox. Apenas un par de horas después, la diputada Sara Álvarez Rouco, aseguraba que su ausencia en los actos organizados por el Principado se debía a que «el Instituto Asturiano de la Mujer ha vetado a Vox. No hemos recibido la invitación oficial que sí enviaron al resto de grupos». En el mismo comunicado, recordaba su propuesta de derogar una Ley de violencia de Género que considera «insólita en toda Europa, que colectiviza y victimiza a la mujer, vulnera la presunción de inocencia y establece tribunales solo para hombres».

Mientras tanto, los partidos representados en la Junta General del Principado buscan fórmulas para poder aprobar una declaración institucional por el 25-N. Ante la sospecha de rechazo por parte de Vox, lo que impediría su aprobación por unanimidad, como se ha venido haciendo desde el año 2000, IU animó ayer al resto de partidos (PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Foro) a pactar una declaración «democrática» contra la violencia de género. Por su parte, Podemos planteó la posibilidad de que la junta de portavoces acuerde obviar el requisito de la unanimidad y autorice su aprobación por mayoría.

En estas circunstancias, y sin que ninguno de los grupos disponga aún de una propuesta en firme de resolución para apoyarla o para rechazarla, el PSOE asegura que seguirá trabajando en las próximas horas para que salga adelante una declaración que, según IU, concite el acuerdo «de todos los partidos democráticos».