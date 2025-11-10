Consternación por la pérdida de Pelayo Roces, empresario «comprometido con Asturias»

Ramón Muñiz Gijón Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:55 Compartir

Pelayo Roces Arbesú falleció a los 65 años la noche del domingo, víctima de una enfermedad que puso fin a una vida que fueron muchas. Estaba la del hijo de Juan Jesús y María Josefa, el primero empresario hecho a sí mismo que levantó en 1948 una fábrica de prefabricados de hormigón. Llegado el momento Pelayo seguiría sus pasos en la gestión empresarial, pero también en la vocación política. Esos dos mundos se reencontraron este lunes en un abarrotado velatorio organizado en la sede de Juan Roces S. A., en Tiñana (Siero).

A él acudió el expresidente Francisco Álvarez-Cascos. «Nos has dado un ejemplo de fe, te has esforzado como nadie luchando por tu tierra española y asturiana, has cuidado a tu familia y nos has ayudado desinteresadamente a todos tus amigos», escribió como despedida, en 'Asturias Liberal'.

Ampliar El velatorio tuvo lugar en la sede empresarial. Mario Rojas

El exdiputado Pedro Leal también lamentó la pérdida de «un amigo excepcional, entrañable compañero, trabajador incansable, honesto, serio y con palabra, que nos deja una huella eterna e imborrable». Por el velatorio pasó Isidro Martínez Oblanca, quien recordaba lo decisivo que fue Roces «para que Álvarez-Cascos retornarse a la política en 2011. Desde antes de crear Foro asumió todas las tareas para el registro del partido y también fue cosa suya la parte organizativa y logística del congreso constituyente que celebramos en La Campana».

Cristina Coto fue uno de los activos que cuidó en la formación el hoy difunto. «Se nos va un amigo leal, buenísima persona», lamentaba. «Asturias pierde un empresario ejemplar, siempre preocupado por los trabajadores».

De ello dio fe Joel García, presidente de CAC-Asprocon, quien le profesaba «respeto y admiración. Fue una persona muy comprometida con Asturias, con una forma de trabajar que combinaba seriedad, innovación y trato cercano. Deja una huella que trasciende lo empresarial». Como su padre, en él veía Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, a «un empresario de vocación, de raza, que aportó mucho al tejido económico». El funeral tendrá lugar este martes, a las 12, en la iglesia parroquial de La Felguera.