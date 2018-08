Los constructores acusan a Hacienda de incumplir cláusulas sociales en los contratos

El presidente de CAC-Asprocon, Joel García, aseguró ayer que la Consejería de Hacienda no tiene en cuenta las cláusulas sociales en el proceso de contratación, lo que «incumple» lo pactado en los acuerdos de concertación regional y hace «un daño terrible» al sector de la construcción. García remarcó que existe un mecanismo para impedir que la contratación se haga a subasta, aunque lamentó que no se use en este caso.

Así, recordó que el Principado aprobó en mayo una normativa para que se tuviesen en cuenta las cláusulas sociales en la contratación para incorporar criterios de calidad. Sin embargo, asegura, Hacienda no está cumpliendo este requisito por lo que solicitará una reunión con su titular para «pedir explicaciones».