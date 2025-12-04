El consumo de sidra se dispara en el primer aniversario de la declaración de Patrimonio Cultural de la Humanidad Avelino Fuentes, presidente de la Federación de Sidra Casera de Asturias, aseguró que en estos momentos el principal reto que enfrenta el sector es que existe «una escasez grave de manzana asturiana»

Tras cumplirse un año de la declaración de la cultura sidrera asturiana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el sector celebra «un impulso significativo» en su visibilidad y en las cifras de mercado, aunque los líderes coinciden en que el verdadero impacto se verá a medio y largo plazo, condicionado por la resolución de retos estructurales clave.

Jorge García, presidente del Consejo Regulador de la Sidra de Asturias, destacó que, si bien los cambios estructurales son lentos, el reconocimiento ha generado un «hit positivo» en la divulgación y la conciencia pública. Así como un incremento de las ventas.

Incluso García explica que para el 2026 se espera un crecimiento cercano al 10% en las ventas de botellas etiquetadas por la DOP sidra de Asturias, estimándose que se alcanzarán las cinco millones de botellas. Al tiempo que explicó que este año ya se vendieron en torno a unas 4.6 millones de botellas de sidra de la denominación de origen.

A su vez, el Consejo Regulador, que dirige Jorge García, aspira a que en 10 años el 80% del consumo total sea sidra de la DOP, frente al 20% actual. «Queremos que la gente consuma sidra de denominación de origen. Ese es el reto», explicó García.

En materia de divulgación, desde la declaración de la cultura sidrera como patrimonio inmaterial, la sidra y su cultura son más mencionadas en ferias y medios, algo que el sector considera esencial frente a la competencia.

Retos cruciales para el futuro

Los representantes del sector señalaron varios desafíos prioritarios. Uno de ellos fue Avelino Fuentes, presidente de la Federación de Sidra Casera de Asturias. Aseguró que en estos momentos el principal reto que enfrenta el sector es que existe «una escasez grave de manzana asturiana». «El reto inmediato es plantar unas 500 hectáreas adicionales de pomaradas», aseguró.

Además, enfatizó la necesidad de «integrar la sidra, especialmente la natural, en el modo de vida de la juventud», ya que, el consumidor habitual es mayor de los 50 años. «El reto es que la gente joven no sólo se una al sector de la sidra, sino que consuma sidra, lo hagan parte de su vida», precisó Fuentes.

Todos coinciden en que es fundamental el diálogo y la colaboración entre todos los agentes del sector para desarrollar pilares de futuro.

Por su parte, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, subrayó la importancia de aprovechar la declaración para hacer un balance turístico, cultural y de diversificación económica, destacando la aprobación de un plan estratégico integral.

«Nos ha dado visibilidad mundial, pero tenemos que seguir avanzando e innovando en esas estrategias. La cultura sidrera es tradición, pero también tiene la capacidad de adaptarse y de crear nuevos productos», explicó.

«Mitigar la escases»

Por su parte, María Cardín de sidra El Gaitero, aunque se mostró contenta con el reconocimiento recibido hace un año, señaló que el sector está ahora en la fase de «construir activamente el plan de acción buscando ser proactivos y crear estrategias comunes, incluyendo reuniones con productores de manzana para mitigar la futura escasez», explicó.

Para ella, «son fundamentales las ayudas específicas, como la incorporación de ayudas de la PAC superiores a 600 euros para la plantación de pomaradas DOP», indicó.

Fomento y potenciación del turismo

En la segunda mesa, moderada por la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, se ensalzó la importancia de la declaración para «fomentar el turismo asturiano y la figura del escanciado».

«El reconocimiento ha puesto la sidra bajo el foco, y su labor es ser embajadora para que el cliente valore la sidra más allá de su imagen tradicional, apreciando su lado más gastronómico y el acto del escanciado», explicó María Busta, representante de Guisanderas de Asturias.

Por su parte, Juan Carlos Martínez, encargado del marketing de diversas sidrerías asturianas, explicó que la «visibilidad de la sidra debe ser sostenida en el tiempo». Para él, la sidra ha tenido mucha atención mediática, «pero el reto es mantener esa visibilidad en el tiempo y usar el carácter icónico de la sidra para crear una comunidad sólida», zanjó.

También Saúl Moro, de la Asociación de Escanciadores de Asturias, aseguró que «ahora es el momento para unirnos y remar todos en la misma dirección. El escanciador es el ícono del turismo cuando hablamos de sidra; pero necesitamos mayor formación y la profesionalización de la actividad. Está claro que el turismo en Asturias acaba de despegar y aún queda mucho por hacer», comentó.

Por último, la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, explicó que resulta fundamental «proteger y conservar» los llagares tradicionales de sidra, por lo cual, el Principado ha destinado una cuantía de 200.000 euros para «recuperar esta cultura tradicional».

En otras palabras, para todos los intervinientes, el primer año tras la declaración ha sido «de consolidación moral y visibilidad» pero el éxito a largo plazo dependerá de la inversión en materia prima y la captación de nuevos consumidores jóvenes.