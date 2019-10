«Hay que contar buenas historias para atraer a la gente al turismo de sidra» Edu Coto, Ángela Baños, Marián González, Daniel Ruiz, Iván de la Plata, Miguel Prieto, Marta García y Luis Baldó. / JUAN CARLOS TUERO Seis expertos planean proyectos innovadores para captar a consumidores de fuera del Principado M. NIETO GIJÓN. Jueves, 17 octubre 2019, 02:12

«Tenemos que contar buenas historias para atraer a la gente al turismo de la sidra y contamos con un producto único, que es la base para poder hacerlo», aseguró el gerente de Sidra de Asturias, Daniel Ruiz. «La sidra tiene un método de elaboración histórico; una forma de servicio, el escanciado, que no se hace en ningún sitio; una forma de consumo particular y la manera de reciclar la botella. Si con esas fortalezas no lo conseguimos, ¿cómo entonces?», se preguntó.

Él y otros cinco profesionales del mundo de la sidra se sentaron ayer alrededor de una mesa de la sidrería 'El Centenario', en Gijón, para buscar oportunidades y desarrollar proyectos innovadores que lleguen a los ciudadanos residentes más allá de Asturias. En el encuentro estuvo también la directora de Turismo Gijón, Ángela Baños; el gerente de Guerrilla Imports S.L., Edu Coto; el consultor turístico Luis Baldó; la decana de la Facultad de Turismo de Oviedo, Marián González, y Marta García, representante del llagar Castañón.

Todos coincidieron, también, en la necesidad de lograr más recursos y desarrollar más experiencias para atraer a los turistas, como las rutas por los llagares, el maridaje o los 'packs' de menús gastronómicos acompañados por sidra. También opinaron que la sociedad asturiana se tiene que involucrar más y los profesionales del sector, seguir formándose.