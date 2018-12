«Contar con un tutor me ayuda a prepararme para trabajar en el extranjero» Juan Vicente Piñera, Reyes Ceñal, Luis Manuel Fernández, María del Blanco, Beatriz Mayo, Ana Bernardo, Alejandra García y Susana Martínez, en la clausura del programa. / HUGO ÁLVAREZ Veinte jóvenes recibieron atención personalizada de la mano de Compromiso Asturias XXI para avanzar en sus carreras ÁNGELA RODIL OVIEDO. Martes, 18 diciembre 2018, 01:52

«Estudio un máster en Londres de Derecho de la Competencia y me gustaría trabajar el año que viene en las instituciones europeas. Mi mentora está trabajando en un despacho de Bruselas, de Competencia, que es lo que a mí me gusta y me va a ayudar a prepararme». Así explicaba Alejandra Martínez, una joven que, junto a otros veinte recién titulados asturianos, formó parte del programa de Mentoring Internacional, su experiencia. En este proyecto les orientan sobre cómo iniciar su carrera profesional. Con motivo de la clausura del programa cinco de los veinte jóvenes que formaron parte de esta iniciativa, el resto no se encontraba en el Principado, recibieron ayer en la sede de la Federación Asturiana de Empresarios un diploma por concluir el proyecto con éxito, que fue entregado la directora de Compromiso Asturias XXI, Reyes Ceñal; Juan Vicente Piñera, de Sacyr Fluor; y Susana Martínez, de Eulen Flexiplán.

Luis Manuel Fernández es otro de los alumnos y va a trabajar con su tutor en un proyecto de posicionamiento web, su especialidad. Y a Beatriz Mayo, con su relación con la Unión Internacional de Abogados, se le abren puertas para acercarse a profesionales de su ámbito. «Conoceré a personas de mi interés a la hora de trabajar», confiaba. «A mí me ayudó a crear mi carta de presentación, mi currículum», dijo Ana Bernardo. María del Blanco, que aseguró al principio no sabía qué hacer después de estudiar y ahora cursa un máster en Madrid.

Compromiso Asturias XXI, con la colaboración de Sacyr Fluor, Caja Rural de Asturias y Eulen Flexiplán, pone en marcha este programa, en el que tutores orientan y aportan la información clave sobre cómo iniciar o continuar una carrera en el exterior a jóvenes asturianos recientemente titulados. También les aportan las herramientas y el asesoramiento práctico sobre su campo laboral que pueda contribuir a su capacitación profesional y al impulso de su carrera. Los tutores, distribuidos en cincuenta países, son asturianos que se dedican a las mismas áreas que las que tienen en mente sus pupilos.

Síguenos en: