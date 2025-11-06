El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Adrián Barbón, esta mañana durante el acto del 75 aniversario de Fabada Litoral.

Barbón, tras pedir Queipo su dimisión por aconsejar a Montes que denunciase: «Es el mundo al revés»

El presidente del Principado cree que el líder del PP en Asturias «le hubiera aconsejado no denunciar»

E. P.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:24

Comenta

El presidente del Principado ha vuelto a responder a las preguntas sobre su conversación por Instagram con la Miss Asturias Claudia Montes, en la ... que ella advertía de supuestos amaños de contratos públicos en la región. Adrián Barbón ha reiterado que le indicó «por tres veces» en que si ella tiene pruebas de un delito de una empresa perteneciente al Estado, lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento inmediato de la Fiscalía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un ciclista tras ser atropellado en Riberas, Soto del Barco
  2. 2 Una mujer pasa cuatro días inmovilizada tras caer en su piso en Gijón
  3. 3 Fallece un hombre en un sex shop de León
  4. 4 Suceso en Gijón: apuñala en la ingle a su compañero de piso tras una discusión
  5. 5 Un dilema para el Real Oviedo llamado Hassan
  6. 6

    «No me sale otra cosa que desear al Sporting que todo le vaya bien y que suba»
  7. 7

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  8. 8 Asturias, acechada por seis incendios y vientos de hasta 160 kilómetros por hora
  9. 9

    Asturias lidera la tasa de cáncer en España y llegará a 8.760 casos al año en 2050
  10. 10 Las deudas inmobiliarias que cercan a Lucas González, de Andy y Lucas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Barbón, tras pedir Queipo su dimisión por aconsejar a Montes que denunciase: «Es el mundo al revés»

Barbón, tras pedir Queipo su dimisión por aconsejar a Montes que denunciase: «Es el mundo al revés»