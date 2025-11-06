Barbón, tras pedir Queipo su dimisión por aconsejar a Montes que denunciase: «Es el mundo al revés»

El presidente del Principado ha vuelto a responder a las preguntas sobre su conversación por Instagram con la Miss Asturias Claudia Montes, en la ... que ella advertía de supuestos amaños de contratos públicos en la región. Adrián Barbón ha reiterado que le indicó «por tres veces» en que si ella tiene pruebas de un delito de una empresa perteneciente al Estado, lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento inmediato de la Fiscalía.

«De lo contrario, quien puede estar cometiendo un delito es ella, que tiene el deber de denunciar», ha señalado en respuesta a los medios de comunicación, antes de participar en el acto de celebración del 75 aniversario de la fabada asturiana Litoral, en su planta de Gijón.

«Resulta que por decirle a una persona que vaya a Fiscalía y denuncie, se me acusa de querer tapar no sé qué», se ha quejado Barbón. «Yo si quisiera tapar, no diría a esa persona vaya a Fiscalía o vete a Fiscalía», ha remarcado.

Respecto a la petición que le hace la derecha para que presente su dimisión, ha considerado la petición «el mundo al revés». «Al presidente que ha demostrado, al aflorar esta conversación, que dice en privado lo mismo que dice en público, pues resulta que se le pide la dimisión», ha llamado la atención.

Al tiempo, se ha preguntado retóricamente qué es lo que hubiera hecho el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, en su misma situación.

«Ahora ya tengo claro que el señor Queipo se hubiera reunido con ella, si fuera militante del PP, a lo mejor hubiera manejado la información, a lo mejor no hubiera denunciado, le hubiera aconsejado no denunciar», ha apuntado el presidente regional y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA).

Ha insistido en que, en su caso, sin saber de qué va el tema, porque no tiene ni idea de una empresa estatal, lo que le dice inmediatamente a Montes, afecte a quien afecte, es que vaya a la Fiscalía y que denuncie. «Es tu obligación, tienes que denunciar», ha reiterado.

Barbón, eso sí, ha agradecido que haya recibido cientos de mensajes este pasado miércoles felicitándole, «de gente incluso identificándose como votantes de derecha en Asturias», ha recalcado, y que lo que más les alegraba era ver un presidente «honrado, que en privado demuestra que ante una sospecha de corrupción lo que dice a cualquier persona es 'vaya a Fiscalía'».

A mayores,Barbón ha subrayado que así se lo aconseja a sus consejeros. Ha citado, como ejemplo, que cuando un consejero le viene con un tema en el que hay una posible investigación o cree o tiene dudas de si puede ser delictivo, «yo soy tajante siempre, porque ahí, además, estoy actuando por razón de mi cargo como presidente del Principado, un tema que afecta al Gobierno del Principado de Asturias».

En todos esos casos, ha sostenido, que les indica que lleven el asunto a la Fiscalía «inmediatamente». «Es nuestro deber», ha zanjado Barbón.