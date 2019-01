El corazón de Candás late en Fitur al ritmo de Pipo Prendes Domingo, 27 enero 2019, 04:03

«Si me he dejado el corazón afuera, ayúdame a buscarlo te lo ruego, que quisiera vivirte cuando toca y no dejar tu vida para luego». Pipo Prendes pone voz al poema de la escritora murciana Magdalena Sánchez Blesa. A ritmo de bolero, un vídeo ofrece las mejores imágenes de Candás, con las que el Ayuntamiento de Carreño promocionó ayer sus encantos turísticos en Fitur. La alcaldesa, Amelia Fernández, fue la encargada de presentar un trabajo producido por Menganos TV, dirigido por Gemma de Luis y que cuenta con la actuación de Eugenia García y David Álvarez Hevia.