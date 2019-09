El corazón del HUCA late con fuerza Salida de la carrera popular, en el parque trasero del HUCA, en la que participaron 2.200 personas que adquirieron su dorsal solidario. / FOTOGRAFÍAS: MARIO ROJAS La carrera popular congregó a 2.200 participantes y la competitiva, a 730 | «Hay recetas sencillas que dan calidad de vida», afirma el consejero Pablo Fernández, que indicó que la meta de esta iniciativa es promover la salud MARCO MENÉNDEZ OVIEDO. Lunes, 30 septiembre 2019, 02:53

Hasta 2.200 personas de todas las edades no quisieron faltar a la cita con la V Carrera del HUCA, que tuvo lugar ayer en el parque trasero del recinto sanitario. Además, coincidió con la conmemoración del Día Mundial del Corazón, lo que le dio un doble significado a esta actividad popular. «El objetivo es promocionar la salud y es uno de los ejemplos de pasar del punto de vista de la sanidad a la salud», explicó el consejero Pablo Fernández Muñiz, que participó en la carrera en compañía de la ministra de Sanidad, Bienestar y Consumo, María Luisa Carcedo; el secretario general del ministerio, Faustino Blanco; la gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra; y el gerente del Área Sanitaria IV, Luis Hevia, entre otras autoridades.

La ministra remarcó que la actividad pretendía, además, «poner en valor nuestro Sistema Nacional de Salud. No hay que poner solo el énfasis en una asistencia de calidad, sino que queremos que las personas no tengan que llegar a este hospital, que no enfermen, y para ello hay recetas sencillas que dan calidad de vida a las personas». Fueron muchos los ciudadanos que participaron con su dorsal solidario y que para conseguirlo tuvieron que aportar un kilo de comida. Todo lo recogido es para el Banco de Alimentos. Familias con bebés y carricoches, varios perros como uno más de la familia... También hubo quien llevaba complementos como narices de payaso y otros elementos. Y para que todo resultara más divertido, los integrantes de Clowntigo (asociación de payasos del hospital) amenizaron la actividad.

Patricia Fernández fue una de las participantes. Lo hizo junto a su hija Alba, que cumplió con los tres kilómetros de recorrido, a medias en sillita y, a medias, a pie. «Venimos porque es un motivo solidario, tratamos de ir a todas las carreras populares que son cortitas y están cerca», indicó.

La familia formada por José Ángel y Yessica y sus hijos Gonzalo, Denise, Ángel y Daniel aprovecharon el césped para reponerse del esfuerzo con el avituallamiento que les entregó la organización. Los cuatro jóvenes son deportistas pero a Gonzalo «queremos ver si le empieza a gustar el atletismo», explica Yessica. Sea como fuere, se mostraron «encantados con el ambiente que hay. El año que viene volveremos», aseguró José Ángel.

Ana Martínez, Paulina Rodríguez, Águeda García y María Belén Mendiolagoitia son «las mejores celadoras del HUCA» y tienen muy claro que «el ambiente es muy sano y poco competitivo. Venimos a caminar y a disfrutar», aseguran, «a pesar de que algunas tenemos que trabajar por la tarde», apuntaba Ana.

Ese fue el espíritu que se vivió toda la mañana en el entorno del HUCA. Incluso en la prueba competitiva, donde resultaron vendedores Fernando Canellada y Vanesa Suárez. Como complemento a las carreras, en el edificio de Docencia del centro sanitario se instaló la Feria de la Salud, donde se pudieron visitar las mesas informativas que colocaron distintas asociaciones de pacientes y enfermedades, como la fibrosis quística, la malformación de chiari, la ELA, el párkinson, el lupus, el cáncer, la diabetes y un largo etcétera de entidades que colaboran a diario con el HUCA.