Avilés levanta mañana el cierre perimetral y los hosteleros podrán servir en el interior La alcaldesa avilesina pide «prudencia» porque «aún estamos en una situación delicada; Salud levanta las medidas reforzadas 4+ en Aller Una terraza de la calle San Francisco de Avilés, ayer. / MARIETA E. PANEQUE GIJÓN. Sábado, 27 febrero 2021, 02:35

La Consejería de Salud acordó ayer sacar al municipio de Avilés del nivel máximo de alerta. Las decisión, que se hará efectiva mañana, supondrá el levantamiento del cierre perimetral o que la hostelería pueda volver a servir en el interior de los locales. Tras conocerse la noticia, su alcaldesa, Mariví Monteserín, la calificó como «esperanzadora» pero alertó de «no podemos olvidarnos de que todavía estamos en una situación grave». La regidora recibió con especial entusiasmo el levantamiento del cierre perimetral porque «era muy necesario para un municipio pequeño que necesita expandirse e ir a otros que no tienen cierre». Ante este nuevo escenario, la alcaldesa de Avilés señaló que «es muy importante que los pasos que se den sean seguros para no ir hacia atrás». En este sentido, pidió «ser responsables y prudentes, y no hacer llamamientos a concentraciones de ningún tipo».

Avilés es el municipio, de los grandes, que está siendo golpeado con mayor dureza en esta tercera ola. Su elevada transmisión vírica llevó a las autoridades sanitarias a ubicarles en un escenario aún más elevado del que ahora salen, el 4+ con medidas reforzadas. El municipio entró en las medias restrictivas el 19 de enero y estaba previsto que se prolongasen hasta el 1 de marzo pero, la evolución epidemiológica ha permitido adelantar mínimamente la apertura.

Junto al relajamiento de las restricciones en Avilés, Salud también decidió devolver mañana a la situación de riesgo extremo al municipio de Aller. En este caso, el concejo se encontraba bajo medidas reforzadas. Ahora podrá, por ejemplo, volver a abrir la hostelería, aunque únicamente en las terrazas.

Asturias se estanca

El buen arranque de semana no ha tenido continuidad según han ido avanzando los días. La región notificó el lunes 110 casos y ayer la cifra se elevó hasta los 150. Además, son nueve más que la jornada anterior. La positividad diaria también subió, hasta el 6,30% cuando toda la semana se había mantenido por debajo del umbral del 6%. Con todo, la evolución de la incidencia acumulada a 14 días (IA14) sigue descendiendo aunque a un ritmo más lento del que se podría esperar o del que lo había hecho en otras olas. A día de hoy, esta IA14 se sitúa en los 217,15 casos. Pero más dramático es el repunte en los fallecimientos. Solo ayer, nueve muertes más, cuatro mujeres y cinco hombres de edades comprendidas entre los 43 y 92 años. Uno de ellos residente en un centro de mayores.

Pero si en Asturias la situación parece estancada, la media nacional parece haber cogido buen ritmo en los indicadores. Ayer España volvió oficialmente al escenario previo al tsunami de contagios provocado por la relajación de las medidas en Navidad. La IA14 nacional bajó el viernes de 200 casos (exactamente fueron 193,91), una cifra que no se veía en las estadísticas del Ministerio de Sanidad desde el lunes 14 de diciembre, cuando se situó en los 193,65 positivos por cada 100.000 habitantes.

Asimismo, los contagios diarios bajaron de los 10.000 casos por cuarta jornada consecutiva. Fueron 8.341 nuevos positivos, un 28% que el viernes anterior. Lejos quedan los 38.118 casos notificados el último viernes de enero. En solo cuatro semanas el número de casos se ha reducido a casi la quinta parte.