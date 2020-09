Coronavirus en Asturias | Geriátricos privados aseguran que no pueden asumir el coste de las PCR La asociación Argas pide al Principado que «si no da apoyo ecomómico al menos nos permita hacer los test rápidos que ya compramos» LUCÍA R. LORENZO OVIEDO. Lunes, 14 septiembre 2020, 02:11

La pandemia provocada por el coronavirus no solo ha supuesto un cambio en los hábitos personales, sociales y laborales. Luchar contra ella implica, además, un «sobrecoste» derivado de la adopción de las diferentes medidas decretadas por las administraciones. En Asturias, el Gobierno regional acaba de fijar un precio público. 72,80 euros, para las pruebas PCR que se hayan de realizar a a trabajadores de empresas privadas, mientras que las de los empleados públicos será el Principado el que corra con estos gastos. Un importe que rebaja el coste del precio de mercado y que podría, no obstante, variar en función de cómo evolucione el mercado.

Este precio establecido por el Principado no ha contentado a algunos de los sectores más afectados por las medidas a adoptar. Como los geriátricos no dependientes de la red pública. La Asociación de Residencias Geriátricas de Asturias (Argas) formada por centros concertados y privados es uno de esos colectivos. «Las residencias no pueden hacer frente al sobrecoste económico que impone la Administración para las PCR», señala Marisol García, presidenta de Argas. Por ello, pide al Principado «flexibilización y comprensión».

Argas engloba a 42 centros de mayores formados por cerca de 700 profesionales y 1.300 residentes. «Si no nos apoyan económicamente, que el Principado nos permita hacer los test rápidos que habíamos comprado», plantea García. Ante el «sobrecoste» desencadenado por esta crisis sanitaria, critican que «no se ha hecho un estudio económico por parte de la Administración para la aplicación de protocolos». «Las residencias privadas y concertadas han corrido con todos los gastos sin hacer diferencias en las plazas, procurando siempre el bienestar de nuestros mayores», sostiene Argas.

22.000 euros en 6 meses

En la residencia Nuestra Señora del Amparo de Tuilla, en Siero, que dirige García hay 40 residentes. «El sobrecoste de mascarillas, guantes, gel desinfectante, señalización, cañones de ozono, la contratación de empresas para la desinfección interior, mantener a más personal contratado y la compra de los test rápidos elevan a 22.000 los gastos en todo lo relacionado con el coronavirus en total en estos seis meses».

Desde el mes de abril a los«no se les ha hecho a residentes ningún test por parte de la Administración, por lo que -indican- han sido las propias residencias quienes comprando test rápidos y los hacen cada 15 días a residentes y trabajadores». «Ahora se nos impuso que en los 10 primeros días de cada mes había que hacer las PCR tanto a residentes como a profesionales», apostillan.