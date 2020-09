Coronavirus en Asturias | «Mi madre superó la covid porque es una luchadora nata. Me la dieron por muerta» Rosa María Herrera, en el Hospital de Cruz Roja, donde pasará aún unos días en rehabilitación, con su hija Susana Menéndez. / S. M. Rosa María Herrera, de 75 años, es la paciente con coronavirus que más tiempo estuvo ingresada en Cabueñes: 115 días. De ellos, pasó cien en la UCI LAURA MAYORDOMO GIJÓN. Lunes, 14 septiembre 2020, 02:20

'Te quiero'. Fue lo primero que Rosa María Herrera Azaña, de 75 años, le dijo a su hija Susana después de despertar del coma inducido. Estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos de Cabueñes porque semanas atrás, el 5 de mayo, había dado positivo en una PCR. Pasó en total cien días en la UCI, más otros quince ingresada en planta. Y se convirtió, sin quererlo, en la paciente covid con una estancia más prolongada en el hospital gijonés, del que salió el pasado 26 de agosto. «Fue un milagro», repite su hija entre halagos a todo el personal de Cabueñes: «Médicos, enfermeras, auxiliares, encargadas de la limpieza... Me parecen un equipo fantástico. Muy humanos, cariñosos. Tenemos mucho que agradecerles».

Rosa María había ingresado en el Hospital Universitario de Cabueñes el 4 de mayo. Cuatro semanas antes, el 6 de abril, en pleno confinamiento, esta vecina de La Arena que nunca había tenido más achaques que «un poco de hipertensión y algo de reuma en los pies», sufrió un ictus. Afortunadamente, «solo le afectó al habla y recuperó pronto», cuenta su hija, que dejó su trabajo en Madrid y se desplazó hasta Gijón para estar cerca de su madre.

A los quince días recibió el alta y la trasladaron al Hospital de Cruz Roja, donde ingresó en rehabilitación. «Fue allí donde se contagió del coronavirus», cuenta Susana Menéndez. Sin embargo, una PCR negativa -«un falso negativo», puntualiza- permitió que le dieran el alta.

No tenía síntomas de la covid, pero estaba muy debilitada, desorientada, apenas podía tragar. Así que, cuatro días después, un lunes, volvió a ingresar en Cabueñes. Un día después conocieron el positivo en covid. Y, al siguiente, su estado de salud empeoró y hubo que ingresarla en la UCI. Era el 6 de abril.

Su hija no pudo volver a verla hasta el 22 de mayo, cuando los protocolos dictados por la Consejería de Salud permitieron las visitas de un familiar durante una hora como máximo, pero todos los días recibía una llamada en la que el médico de la UCI le informaba del estado de su madre y respondía a todas sus dudas, que no eran pocas.

«Había otros dos pacientes con covid en la UCI y lo que procuraban era que las visitas no coincidiéramos a la misma hora. Yo iba de cinco a seis». Y en esa hora, «le cantaba, le contaba mi vida, le contaba chistes». Y tenía efecto. Porque aunque Rosa María seguía en coma, «las enfermeras, como la tenían monitorizada, me decían que en ese rato que yo estaba allí le subía la tensión».

Susana Menéndez trataba de enfrentarse con humor a la imagen de su madre, en aquella cama de la UCI, pero reconoce haber vivido momentos duros. A mediados de junio, probablemente el peor. «Me la dieron por muerta. Me dijeron que ya no había más medicación que pudieran darle», pero su madre, «una cabezona, como buena tauro que es», apostó por la vida. Y le salió bien.

Día a día fue experimentado una ligera mejoría hasta que consiguió salir del coma. «Todo el mundo le ha rezado mucho y, mira, salió. No sé con ayuda de quién, pero salió. Hemos tenido mucha suerte. Pienso que ni los propios médicos se lo creían». A su hija, en el fondo, no le sorprende la fortaleza que Rosa María ha demostrado frente al «bicho». Sabe bien de lo que es capaz su madre, que se quedó viuda cuando ella tenía 17 años «y tiró para adelante» con todo. Por eso insiste, orgullosa: «Mi madre es una luchadora nata».

Sin secuelas

Parece que la covid no ha dejado en ella secuelas, pero Rosa María Herrera aún no ha podido volver a casa. De Cabueñes ingresó en el Hospital de Cruz Roja para continuar con la rehabilitación. Tiene que recuperarse «porque ha estado cinco meses en cama». Tiene además principios de demencia senil, que ya era anterior a sufrir el ictus. «Por eso para ella cada día en la UCI era el primero. No era consciente del tiempo que llevaba allí».

En cuanto le den el alta, Susana se la llevará a Madrid. «A vivir lo que le quede, que espero que sea mucho».