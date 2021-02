Coronavirus en Asturias Salud defiende la vacunación masiva y la reforzará con 20 nuevos equipos «La idea es que en abril estén los 70 equipos de vacunación funcionado», sostiene el consejero | El Principado inicia un plan de formación covid entre los jóvenes Vacunación en el aparcamiento del hospital Monte Naranco en Oviedo. / PABLO LORENZANA CHELO TUYA Martes, 23 febrero 2021, 16:20

«Dice usted que no le gusta la vacunación masiva, pues es lo que habrá. Seguimos con nuestra máxima de vacunar contra la covid al mayor volumen de personas en el menor tiempo posible». Esa fue la respuesta del consejero de Salud de Asturias, Pablo Fernández, a la portavoz de Ciudadanos en materia sanitaria, Laura Pérez Macho, durante el pleno celebrado esta mañana en la Junta General del Principado.

Le había reprochado la diputada de la formación naranja la imposibilidad de cumplir el calendario marcado inicialmente por el Principado: «Ustedes prometieron que habría 150.000 asturianos vacunados en el primer trimestre y no creo que logren vacunar a 100.000 personas en marzo», a la vez que rechazaba los «vacunódromos», en relación al plan del Gobierno regional de habilitar todo tipo de espacios para inocular las dosis que inmunizan contra la covid. En lugar de eso, planteó Pérez Macho la utilización «de los centros de salud, que no entendemos porqué no lo hacen ni tampoco lo entienden los profesionales de Atención Primaria, que se consideran relegados», así como aseguradores y mutuas.

Una crítica que no compartió el consejero socialista, que le recordó que «en el plan de vacunación está la utilización de los centros de salud en la jornada de tarde, no sé quién le ha dicho que no utilizamos esos centros», a la vez que le comunicó que la vacunación masiva «es un hecho», con la inmediata puesta en marcha de veinte equipos más de vacunación, «que se sumarán a los 50 que ya tenemos. La idea es que en abril estén los 70 equipos funcionado».

Unos equipos extra que se nutrirán de las enfermeras jubiladas que han dado un paso al frente para colaborar con la campaña de protección contra la covid, a las que el consejero quiso «agradecer su apoyo».

Precisamente, sobre las enfermeras también fue interpelado el consejero, ya que Podemos critica que Asturias aún no se haya adherido al decreto de prescripción enfermera aprobado en 2018 y que habilita a estas profesionales para prescribir fármacos.

El portavoz de la formación morada, Ricardo Menéndez Salmón recordó que «doce comunidades lo han hecho ya», mientras que el Principado «sigue sin hacerlo», lo que a su juicio parece demostrar «que hay algún rechazo por parte de algún colectivo».

El consejero de Salud negó esta posibilidad y aseguró que todos los trámites para aplicar ese decreto en Asturias «están en marcha» En estos momentos, el decreto regional está «en fase de estudio en el Consejo Consultivo».

Jóvenes

Pablo Fernández fue interpelado también por la diputada del PP Reyes Fernández Hurlé y por la de Vox Sara Álvarez Rouco. La primera, que envió un mensaje de apoyo a la consejera de Derechos Sociales y Bienestear, de baja tras una intervención quirúrgica, criticó al Principado por su «inacción» en materia de alzhéimer, ya que «seguimos sin tener un censo de personas con esta enfermedad».

La segunda, por su parte, puso el acento en el incremento de casos covid entre jóvenes.

El consejero de Salud aseguró, en ambos casos, que el Principado «tiene en marcha planes de atención y de cuidado». En lo relativo a los jóvenes, sí confesó la preocupación «por la mayor incidencia de la cepa británica», así como en el rejuvenecimiento de los casos en esta tercera ola.

Por eso, anunció un plan de formación en los institutos, para los alumnos de cuarto de la ESO y los de Bachillerato, así como un mayor control en el servicio de comedores.