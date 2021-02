Coronavirus en Asturias Un tercio de los asturianos estarán inmunizados al final de la primera fase de vacunación Sanidad incluye en el plan de vacunas por primera vez a la franja de edad de 45 a 54 años Colas para vacunarse ayer en el centro de salud El Parque - Somió, de Gijón. / paloma ucha EDUARDO PANEQUE GIJÓN. Jueves, 18 febrero 2021, 01:17

La estrategia de vacunación sigue dando pasos hacia adelante, al menos sobre el papel, intentando alcanzar lo que en su día llamaron «velocidad de crucero». Los nuevos grupos de edad fueron avanzados ayer por la Comisión de Salud y, posteriormente, presentados al Consejo Interterritorial donde participó el consejero asturiano Pablo Fernández. Básicamente, se han comunicado qué grupos de grupos de edad serán los siguientes en ser vacunados una vez concluya la fase actual, la de los mayores de 80 años y los grandes dependientes. Serán, por este orden consecutivo, los de 70 a 79 años, 60 a 69 años y los menores de 60 años que presenten alguna patología de riesgo ante la covid-19. Si trasladamos estas franjas a la población asturiana, especialmente envejecida, a su término ya estará vacunada más de un tercio de la población de la región. Todos ellos con dosis de Pfizer o Moderna.

No obstante, la cifra es aún mayor si sumamos al personal sanitario, ya inmunizado, y el grupo de menores de 55 años que pertenecen a los grupos 3 y 6 (fuerzas armadas, docentes, sociosanitarios de segunda línea, etcétera) que lo están haciendo actualmente. En este caso, todos con la vacuna de AstraZeneca. Una vez concluidos estos últimos grupos, y aquí vino la principal novedad de lo anunciado ayer, se pasará a vacunar a las personas con edades comprendidas entre los 45 y los 55 años. Esta es la primera vez que se desciende tan abajo en los planes de inmunización. Aquí conviene recordar que de momento es un anuncio, solo está sobre el papel, sin fechas ni estimaciones de las mismas. También para ellos, se empleará la vacuna de AstraZeneca, cuya primera remesa llegó a España el 6 de febrero con 196.800 dosis. En un primer momento se plantearon dudas sobre la población que debía recibirlas, ya que la farmacéutica no la había probado en mayores de 65 años. Tras semanas de debate, el Ministerio de Sanidad se acogió al criterio más restrictivo y decidió suministrarla a menores de 55 años. Eso sí, no existen dudas sobre su eficacia (entre el 62% y el 90%, dependiendo del grupo). Durante febrero, España recibirá de AstraZeneca 1.810.575 dosis pero Sanidad espera que sean muchas más los próximos meses, principalmente a partir del verano, ya que la compañía ha cerrado un acuerdo con el laboratorio alemán IDT Biologika para multiplicar su producción.

Hasta la fecha, Asturias ha recibido 9.000 dosis de AstraZeneca por las 98.013 de Pfizer. Del total recibidas -a las que habría que sumar 6.300 de Moderna- se han administrado 83.128, un 73,4% sobre las entregadas. Este porcentaje es ligeramente inferior a la media nacional que se sitúa en el 74,3%, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Sanidad.

El 67% de los contagios en Asturias tienen como origen la cepa británica, según afirmó ayer el consejero de Salud

Mantener Asturias cerrada

El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, trasladó ayer, tras la reunión del Consejo Interterritorial, que los contagios en Asturias a causa de la cepa británica son del 67%. Una cifra superior a la media española, que se queda en el 50%. Asimismo, Fernández Muñiz aseguró que «desde el Ministerio nos han pedido que no abandonemos las medidas restrictivas en vigor». También aprovechó dicho foro para reiterar una petición, la de no abrir los cierres autonómicos hasta el final del estado de alarma, incluida la Semana Santa.