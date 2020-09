Coronavirus | Belén Fernández Colomer: «En los bebés los cuadros son leves: un poco de fiebre, catarro y mocos» La neonatóloga Belén Fernández Colomer. / MARIO ROJAS Belén Fernández Colomer. Coordinadora del Covid en Neonatología en España Atendió a la primera de las cuatro asturianas que dio a luz con coronavirus. En Asturias no hubo casos en recién nacidos, en España, 40 LUCÍA R. LORENZO OVIEDO. Martes, 8 septiembre 2020, 01:22

Nacer en tiempos de pandemia hace que el equipo del Servicio de Neonatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) no baje la guardia y, a su vez, transmita tranquilidad a los madres y padres. Belén Fernández Colomer (Villafranca del Bierzo, 14 de agosto de 1965) comenzó en enero de 1991 como residente de pediatría y tras finalizar la residencia se quedó en el HUCA como neonatóloga. En la actualidad ha sido designada coordinadora para el Covid en Neonatología en España, nombrada por la Sociedad Española de Neonatología, y forma parte del grupo que elaboró el documento materno neonatal del Ministerio de Sanidad. Fernández Colomer se encarga de registrar los casos y de elaborar las recomendaciones nacionales para el manejo del coronavirus en Neonatología. «En Asturias no hubo casos positivos en bebés durante su primer mes de vida», dice.

-¿Cómo viven en un servicio como Neonatología la llegada del coronavirus?

-Asturias y, en concreto, en pediatría hemos vivido todo esto en una especie de burbuja. Ahora estamos otra vez con las espadas en alto porque el invierno es una época muy mala. Los niños cogen muchas infecciones víricas con síntomas parecidos al coronavirus. Hay que estar muy pendiente porque si es positivo no puede ir al colegio.

-¿Cuántos profesionales asisten a los recién nacidos?

-Asistimos tanto a los que nacen bien como a los que tiene problemas y los tenemos que ingresar en alguna de las unidades de Neonatología. Los cuidados de los obstetras también han contribuido mucho en los mejores resultados de estos niños. Los obstetras y neonatólogos trabajamos en equipo para dar los mejores cuidados a estos pequeños. Trabajamos unos 60 profesionales: enfermeras y auxiliares, médicos adjuntos en neonatología y residentes en pediatría.

-¿Cuántos casos positivos de covid hubo en Asturias en madres y en bebés?

-Dieron positivo cuatro madres, dos de Oviedo y dos de Gijón, pero ninguno de sus hijos contrajo la enfermedad. A mí me tocó atender el primer caso que tuvimos, era una madre joven, tenía fiebre alta, neumonía y estuvo en reanimación bastante tiempo. Hubo que hacer cesárea. Estuvo ingresada una semana, pero recuperó muy bien, y cuando dio negativo ya la juntamos con el bebé y le dimos el alta. En Asturias no hubo positivos en bebés durante el primer mes de vida y no tuvimos casos de transmisión en el embarazo y parto.

-¿Y en España?

-Dieron positivo 803 madres y 40 bebés durante el primer mes de vida. De los pequeños, 26 se contagiaron en casa y 14 en el hospital. En este último caso, sucedía que el padre o la madre iba a verlos estando infectados sin saberlo. Desde aquí quiero animar a los compañeros neonatólogos a que introduzcan los casos positivos de las madres, previa autorización de las mismas, en el registro de casos. La única manera de aprender es teniendo datos.

-¿Cómo actúa el coronavirus en los bebés?

-En pediatría en general la sintomatología es leve o asintomática. En concreto, en bebés la mayoría son asintomáticos o tienen síntomas catarrales como unas décimas de fiebre, un poco de moco en la nariz...

-¿Cuál es el protocolo ahora en un parto?

-Si la madre da positivo tenemos que utilizar equipos de protección individual como son mascarillas FFP2, protección ocular, bata impermeable y doble guante. En caso de que la madre no esté contagiada, utilizamos tanto ella como el personal que la asistirá mascarilla quirúrgica.

-¿Y cuando ya dan a luz?

-Si la madre dio positivo pero es asintomática o leve no se separa de su hijo al nacer y se alojan juntos en el hospital hasta que se vayan a casa a las 48 horas. Si la madre tiene clínica importante, entonces hay que separarlos hasta que la madre se encuentre bien. Además se debe mantener la lactancia materna.