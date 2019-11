«Corremos el riesgo de que la gente se rinda de tratar de entender el mundo» El historiador Peter Burke será nombrado Doctor Honoris Causa. / E. C. Peter Burke | Historiador, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oviedo «En tiempos de aumento de la inmigración, muchos se refugian en su propio grupo y ven su cultura, falsamente, como la única 'pura'» EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Sábado, 2 noviembre 2019, 02:07

Considerado todo un referente de la historiografía, el británico Peter Burke (Londres, 1937) será investido el próximo miércoles Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oviedo.

-Enhorabuena. ¿Había visitado alguna vez el Principado?

-¡Muchas gracias! Conozco otros lugares de España, pero esta será mi primera vez en Asturias y tengo muchas ganas de la visita.

-Usted ya es Doctor Honoris Causa por las universidades de Lund, Copenhague, Bucarest, Zurich y Bruselas. ¿Sigue siendo especial cada nuevo nombramiento?

-Sí, cada vez es especial. Por ejemplo, en Lund dispararon una salva de cañón cuando le di la mano al rector de la Universidad en la catedral. En Copenhague conocí a la reina Margarita, quien anualmente atiende esta ceremonia académica. Me pregunto qué me depara esta vez. Estoy seguro de que el recibimiento será cálido.

-¿Conoce a alguno de los profesores de la Universidad de Oviedo o sus trabajos?

-Aún no he conocido personalmente al profesor Jorge Uría, mi 'patrón' en la ceremonia; pero trabajamos en un campo común y admiro lo que conozco de sus libros y artículos. También me es familiar el 'Teatro crítico' de Benito Feijoo. Cumple un importante rol en mi próximo libro, 'Eruditos. Una historia cultural'.

-¿Qué le atrajo de este campo?

-Desde niño fui un apasionado del arte, y como londinense pude visitar regularmente la National Gallery, el British Museum o el Victoria & Albert Museum. Cuando llegué a Oxford para estudiar Historia y tuve que elegir un campo para un estudio más intensivo, elegí el Renacimiento Italiano porque, admito, me interesaban más los artistas que los políticos.

-¿Cuál es el rol de un historiador cultural?

-Creo que nuestro papel es similar al de un antropólogo cultural: acercar lo distante; demostrar que una cultura que parece extraña a nosotros tiene su propia lógica, sus logros y, por tanto, merece nuestro respeto.

-Ha asegurado en alguna ocasión que la Historia no puede escribirse de forma objetiva. ¿Cuáles son las actitudes o valores que condicionan su propio trabajo?

-Dado que la Historia la escriben humanos, la objetividad es imposible. Mis propias actitudes y valores incluyen la curiosidad acerca de culturas diferentes a la mía, he vivido en Singapur y Sao Paulo y hecho muchas visitas a Italia, y además está el valor tradicionalmente británico de 'vive y deja vivir' o, en otras palabras, tolerancia. Y estoy impactado por la reciente ola de xenofobia en algunos grupos de Gran Bretaña.

-Si, como historiador, pudiera estudiar eventos recientes como la elección de Trump o el voto a favor del Brexit, ¿cómo los explicaría?

-Hacerlo en pocas palabras podría resultar una simplificación excesiva, pero elegiré para mi explicación un elemento importante: el dramático aumento de la migración. Parece haber una suerte de umbral a partir del cual la entrada de extranjeros en tu propio país es vista como una amenaza incluso en lugares con una larga tradición tanto de inmigración como de tolerancia, como Países Bajos o Gran Bretaña. Trump, Farage, Le Pen, Orbán y otros líderes explotan esta situación en su beneficio.

-Ha dicho también que hoy en día la raza humana sabe más que nunca antes, pero es más difícil para los obtener una visión completa de la realidad. ¿Cuáles son las consecuencias de esto?

-El peligro es que la gente pueda rendirse de tratar de entender el mundo en el que viven. Los historiadores tenemos una responsabilidad en esto, la de mostrar cómo los eventos confusos del presente forman parte de una visión global de tendencias a largo plazo, como la globalización.

-¿Cree que, de alguna forma, esto tiene algo que ver con el auge de los nacionalismos y situaciones como el Brexit o el conflicto de Cataluña?

-Sí. En tiempos del aumento de la inmigración, y, en el caso de Barcelona, Praga y otras ciudades, también del turismo, y de la mezcla cultural, muchos se refugian de la 'inundación', que es así como lo ven, en su propio grupo, sea una región o nación, y ven su cultura, falsamente, como 'pura'.

-Hace casi una semana los restos de Franco fueron exhumados.

-Hace años me invitaron a dar una conferencia en Madrid sobre historia y memoria (una cuestión de creciente interés para los historiadores). Como extranjero, me sentí como si estuviera cayendo en paracaídas sobre un campo de minas. Mi respuesta fue alegórica. Hablé de la gestión de la memoria en Finlandia, donde un régimen de extrema derecha promovió la reconciliación tras la guerra civil de 1919, e India, donde después de la independencia, el gobierno no destruyó el monumento a los soldados británicos que murieron durante la represión del 'Motín de la India'. El nuevo gobierno simplemente añadió una nueva inscripción dedicando el monumento también a los rebeldes indios. Estoy seguro de que todo el mundo entendió que estaba refiriéndome a España sin mencionarla.