Un camión, en la autopista del Huerna. Damián Arienza
Accidente en la autopista del Huerna

Dos horas de corte entre León y Asturias de madrugada por el vuelco de un camión

El conductor de 51 años resultó herido y fue trasladado al Hospital de León

Viernes, 31 de octubre 2025, 09:14

Un accidente de madrugada en la carretera AP-66 que une Asturias con León mantuvo esta pasada madrugada casi durante dos horas cerrada la vía a la altura de Sena de Luna. El motivo, el vuelco de un camión a la altura del kilómetro 86 sentido Oviedo que se producía a las 3.59 horas de este viernes 31 de octubre.

El conductor del vehículo, un hombre de 51 años, resultaba herido y solicitaba asistencia a emergencias del 112 que movilizaba tanto a Guardia Civil de Tráfico como a dotaciones sanitarias de Castilla y León que se desplazaban con una ambulancia de soporte vital básico, según ha podido saber Leonoticias.

En el punto atendieron al camionero que fue trasladado al hospital de León para evaluar y tratar sus heridas tras el accidente.

Hasta las 5.31 horas de la madrugada la autovía permaneció cortada en este punto, momento en el que el centro de control de la AP-66 informaba de que un carril ya podía ser abierto sentido Asturias para recuperar la circulación.

