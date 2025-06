El artista Poch, nominado a Mejor Mural del Mundo en una página web

L. L. P. TRASONA. Miércoles, 4 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Dicen que el arte va de romper moldes y a veces incluso llega a destruir los propios. Así ha sido el caso del artista Poch que este mes ha sido nominado a 'Mejor mural del mundo' en la plataforma artística Streetartcities con un diseño nuevo.

Las firmas y las letras son desde hace tres décadas su seña de identidad, pero la curiosidad por probar algo nuevo le llevó a hacer un mural diferente en el que la protagonista es mujer. El dibujo, de colores vibrantes, se ubica en Trasona y tras semanas de trabajo, Poch reconoce que para ser la primera vez que hace algo así «estoy muy contento con el resultado».

Entre los retos que ha tenido destacan las dimensiones de la pared. «No estoy acostumbrado a pintar en escalera a tanta altura y cuesta un poco. Luego también está la falta de práctica. No es como pintar unas letras, que voy, las pinto sin boceto y sin saber qué colores voy a poner, en esto ya tienes que llevar un proceso de elaboración», señala.

La primera vez que Poch participó en un concurso fue en 1996, organizado por el Ayuntamiento de Corvera. Ahora, 30 años después, una de sus creaciones está nominada a Mejor Mural del Mundo. Para él, no sólo supone «una alegría» sino también un altavoz con el que darse a conocer y ampliar sus horizontes. «Yo me estoy intentando dedicar a esto y a veces cuesta un poco que te paguen realmente lo que vale. Aquí en Corvera no tenemos queja del Ayuntamiento porque siempre nos dio facilidades», afirma.

La nominación, no obstante, no nubla sus futuros proyectos en los que Poch está enfocado. Dos muros en Cancienes, una nave de 6 metros de alto y el lateral de una casa en Las Vegas son algunos de los proyectos que poco a poco va cerrando. Junto a ellos, el sueño de pintar una fachada. «Es un salto al gran formato. La gente lo va viendo cada vez como algo menos vandálico a lo que lo veía hace unos años», señala. No obstante, asegura que a día de hoy sigue habiendo quien iguala un mural a un grafiti por lo que aún queda camino por hacer.

El público será quien decida el mural ganador. A través de la web se puede votar de forma gratuita por alguno de los murales nominados este mes.

Temas

Corvera de Asturias