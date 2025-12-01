Corvera hace sonar sus gaitas en la India La banda corverana fue la primera española en actuar en el PU's International Folklore Festival y su música levantó gran expectación

Dicen que cuanto más lejos está uno de su tierra más la siente y más nota que forma parte de ella. Para los integrantes de la Banda de Gaitas de Corvera ese sentimiento no sólo se vive, sino que también se toca, se escucha y, sobre todo, se hace oír.

Son muchos los lugares en los que las gaitas de la formación corverana han sonado y a ese pasaporte musical se acaba de añadir la India. La banda, encabezada por Bras Rodrigo, se convirtió estos días en la primera formación española en actuar el en el PU's International Folklore Festival.

El viaje, cargado de simbolismo y emoción, llevó a los músicos corveranos a ofrecer su espectáculo en un escenario sin precedentes. A los pies de la estatua más grande del mundo, el imponente monumento de 182 metros dedicado a Sardar Patel, una de las figuras clave en la independencia del país asiático. «Tocar ante esta colosal obra, conocida como The Statue of Unity, se convirtió en un momento histórico tanto para la banda como para el propio festival», explican desde la formación.

Durante su estancia en la India, los integrantes de la Banda de Gaitas de Corvera han compartido con el público internacional la riqueza de la música asturiana, despertando una gran expectación y convirtiéndose en embajadores culturales de Asturias.

Sus interpretaciones, cargadas de energía y tradición, han servido para dejar huella en «un público deseoso de conocer nuevas expresiones folklóricas». La agrupación ha permanecido en el festival hasta este sábado, 29 de noviembre, participando en actuaciones, desfiles y encuentros culturales junto a representantes de otros países.

Han sido días intensos y cargados de música y emociones, aunque desde la Banda de Gaitas no dejan de agradecer una oportunidad única para dar a conocer Asturias y poner a Corvera en el mapa internacional. Su presencia refuerza el carácter internacional del evento y pone de relieve el valor del patrimonio musical asturiano.

«Con este viaje, la Banda de Gaitas de Corvera no sólo lleva su sonido a otro continente, sino que también sitúa a Asturias en el mapa de las grandes celebraciones mundiales del folklore», defienden desde la formación.

Esta participación se suma a un año especialmente destacado para la agrupación, que en mayo actuó en Montenegro, en el Carnaval Internacional de Budva 2025, y que en años anteriores ha llevado el nombre de Corvera a diversos escenarios internacionales.