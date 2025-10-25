Buscan a un hombre de 87 años desaparecido en Corvera Efectivos de los Bomberos han desplegado un dispositivo de rastreo en los alrededores del embalse de Trasona. La última vez que se le vio fue en el entorno del IES de Los Campos el pasado viernes

E. C. Sábado, 25 de octubre 2025, 19:21 Compartir

Los Bomberos del Servicio de Emergencias (SEPA) ha desplegado un dispositivo de búsqueda de un hombre de 87 años en Corvera de Asturias tras recibir un avisó poco después de las once de esta mañana. La última vez que se le vio fue en el entorno del IES de Los Campos el pasado viernes.

Se han movilizado Bomberos del SEPA, la Unidad Canina de Rescate, la Unidad de Drones y el Grupo de Rescate a bordo de uno de los helicópteros multifunción. Se ha establecido una base en el entorno del embalse de Trasona, y las tareas de rastreo abarcan la zona de Trasona al barrio de Entrevías, Los Campos, y el polígono de La Consolación, además de la cabecera del propio embalse.

En las tareas también está participando la Guardia Civil, la Policía Local y Voluntarios de la Agrupación Municipal de Protección Civil de Corvera.