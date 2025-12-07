La cancha de Molleda estrena vestuarios tras el fin de las obras en el edificio auxiliar El Ayuntamiento ha concluido los trabajos en la estructura, que se encontraba muy deteriorada, y que servirá también como almacén

Iván Fernández y Jorge Suárez junto a un miembro de la Asociación de Vecinos El Castiellu .

Lucía López Pérez Molleda Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Los vecinos y deportistas de Molleda ya tienen nuevo local junto a la cancha polideportiva. El Ayuntamiento acaba de finalizar las obras del edificio auxiliar después de que fuera necesaria una reforma integral al encontrarse la antigua construcción en muy mal estado, según recogieron los informes técnicos municipales.

Tras su demolición, el antiguo edificio fue sustituido por uno nuevo en el que se ha habilitado una zona de vestuarios más cómoda y funcional, junto a una zona de aseo y un espacio para almacén. Con esta actuación se completan los servicios generales de la pista y del edificio principal, incorporando además mejoras para garantizar la accesibilidad a todos los usuarios.

La obra ha supuesto una inversión total de 61.000 euros y a ella se añaden los trabajos de sustitución del cierre perimetral de la cancha, cuyas obras avanzan a buen ritmo. El cierre supondrá actuar como barrera de defensa de la pista ante las meteorología, especialmente el viento, para garantizar actividad durante todo el año.

Ambas obras son intervenciones «fundamentales para mejorar y modernizar espacios que se han convertido en puntos clave de encuentro, actividad física y convivencia», según destaca el alcalde, Iván Fernández.