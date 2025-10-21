El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La presentación de los proyectos por parte del alcalde en Las Vegas. LVA

El carril bici hasta Avilés y la mejora de la calle Pepín de Pría, primeras inversiones para 2026 en Corvera

El Ayuntamiento de Corvera presentó en Las Vegas y Los Campos los proyectos para ambas localidades el próximo año

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Martes, 21 de octubre 2025, 08:07

Comenta

El carril bici entre Corvera y Avilés será una realidad a partir del año que viene. Así lo comunicó ayer el alcalde de ... Corvera a los vecinos de Las Vegas y Los Campos en las dos primeras asambleas abiertas organizadas por el Ayuntamiento para presentar sus presupuestos de cara al año 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente
  2. 2 La prostituta acusada de dejar morir a un joven en un piso de citas de Gijón comparece en el juzgado
  3. 3 60 empleados y 1.700 metros cuadrados: así es el Mercadona que ha abierto en Gijón
  4. 4

    Muere el acusado de matar al compañero de habitación en el Hospital Valle del Nalón y se archiva la causa
  5. 5

    El traslado del Albergue Covadonga, en Gijón, durará dos años y se mudará a usuarios y personal en dos fases diferentes
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7 Un gran mercado navideño sustituirá al Menax de Gijón en 2026
  8. 8 Convocatoria «inminente» de subvenciones para comprar gafas en Asturias: beneficiarios y cuantía
  9. 9 Un oso arrasa el colmenar del presidente del PP: «No dejó ni una colmena en pie»
  10. 10 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Valladolid-Sporting de Gijón: Dubasin revienta Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El carril bici hasta Avilés y la mejora de la calle Pepín de Pría, primeras inversiones para 2026 en Corvera

El carril bici hasta Avilés y la mejora de la calle Pepín de Pría, primeras inversiones para 2026 en Corvera