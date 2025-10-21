El carril bici hasta Avilés y la mejora de la calle Pepín de Pría, primeras inversiones para 2026 en Corvera

El carril bici entre Corvera y Avilés será una realidad a partir del año que viene. Así lo comunicó ayer el alcalde de ... Corvera a los vecinos de Las Vegas y Los Campos en las dos primeras asambleas abiertas organizadas por el Ayuntamiento para presentar sus presupuestos de cara al año 2026.

Si bien «el presupuesto municipal es un documento vivo, que admite que se incluyan sugerencias y propuestas», el gobierno de Corvera ya tiene en mente algunos proyectos para ejecutar a partir del próximo año.

Entre ellos, el primer carril bici del concejo que comenzará en el apeadero de Renfe de Los Campos hasta llegar al límite con Villalegre, donde se unirá con el carril bici de Avilés. El carril transcurrirá junto la pista finlandesa, el prau de la fiesta y conectará con el vial Donantes de Sangre para enlazar con la carretera AS-17. Este tramo, no obstante, no se podrá llevar a cabo en el arcén ya que «la carretera depende del Principado y no lo ha autorizado por considerar que no existía el espacio suficiente para ello».

Paralela a esta inversión, se adecuará la pista finlandesa de Los Campos. El Ayuntamiento llevará a cabo el arreglo del firme, del mobiliario y del alumbrado y construirá una senda peatonal que circunvalará el prao de la fiesta. La ejecución del carril bici, la mejora de la pista finlandesa y la construcción de la senda peatonal conllevan una inversión de 375.000 euros.

Por otra parte, se va a continuar con las mejoras en el polideportivo Toso Muñiz de Las Vegas y se concluirá la instalación de las cubiertas tanto del parque infantil de Los Campos, como del parque de gerontogimnasia y de calistenia. Ambos proyectos suponen una inversión cercana a los 400.000 euros.

En Los Campos, el Ayuntamiento presentó, además, la reurbanización de la calle Pepín de Pría. El gobierno local ya ha invertido 60.000 euros en realizar el proyecto, conseguir los permisos necesarios y adquirir los terrenos y en 2026 se prevé comenzar con las obras del nuevo aparcamiento que contará con 39 plazas, de las cuales una será de movilidad reducida, y con una inversión de 108.000 euros. «Estas inversiones no son proyectos aislados, forman parte de una estrategia global para hacer de Corvera un concejo más sostenible, más accesible y con mejores equipamientos públicos», señaló el alcalde, Iván Fernández.