Corvera asegura el embalse de Trasona con una nueva escollera La empresa Arcelor Mittal es la encargada de llevar a cabo los trabajos mientras que el Ayuntamiento repondrá una de las barandillas

El embalse de Trasona mejora su seguridad. Es al menos la intención que el Ayuntamiento de Corvera y la empresa Arcelor Mittal comparten con una actuación conjunta en la zona. Los trabajos por parte de la empresa están consistiendo en la construcción de una escollera en la margen derecha del embalse de Trasona, mientras que el Ayuntamiento se encargará de reponer una nueva barandilla en la zona sur del embalse.

La obra tiene como objetivo estabilizar un tramo del talud que ha sufrido desprendimientos y busca «que el espacio recreativo del embalse de Trasona vuelva a ser un lugar seguro y accesible para todos».

El embalse es propiedad de Arcelormittal España, y gracias a un acuerdo, el Ayuntamiento encarga de mantener algunas de las zonas del pantano. El espacio recreativo ha estado cerrado por varios incidentes de deslizamientos de tierra, por lo que con esta actuación se espera abrirlo con total seguridad.

La obra se completará con la colocación de una barandilla de 90 metros, en un tramo de 75 metros y otro de 15 metros, trabajos que se están llevando a cabo por las brigadas municipales.

«Son medidas necesarias para proteger un entorno natural y patrimonial muy valorado por los vecinos y vecinas de Corvera», señala el alcalde.

