Corvera aumentará los ingresos familiares y la cuantía de su cheque educativo

El curso acaba de empezar, pero el Consejo Escolar de Corvera ya tiene la vista puesta en el año que viene. Ayer, en su ... reunión presidida por el alcalde, Iván Fernández, se abordaron varios cambios importantes en las ayudas a las familias del concejo para afrontar los gastos del nuevo curso.

El primero de ellos es el incremento en el baremo de la renta familiar, que se asociará a cada nivel educativo de manera que el baremo de los ingresos para las familias de dos miembros pasa de 20.000 a 25.000 euros, aumentando un 25%. En familias de tres miembros aumentará hasta el 28% y llegará hasta los 36.000 euros; en familias de cuatro pasará de 36.000 a 45.000 euros y en familias de más miembros, de 43.000 a 50.000 euros.

El objetivo es que un mayor número de familias de Corvera puedan recibir el cheque, que además aumentará su cuantía pasando de los 63.000 a los 66.000 euros por parte del Ayuntamiento de Corvera.

«Con la entrega de estos cheques intentamos mitigar ese gasto al que muchas familias con hijos se tienen que enfrentar en septiembre, al inicio del curso», señaló Fernández, quien además informó al consejo escolar de las obras que se han llevado a cabo en los centros educativos del concejo por parte del Ayuntamiento, así como en la escuelina de Las Vegas, que este curso ya depende del Principado.