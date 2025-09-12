El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El prao de la fiesta volverá a ser el epicentro de las actividades.

Corvera blinda su seguridad durante el fin de semana para sus fiestas

Efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y ambulancias velarán porque no haya incidentes

L. L. P.

Los Campos

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

Corvera lo tiene todo preparado para dar hoy el pistoletazo de salida a sus fiestas grandes. Junto a las actividades infantiles, el deporte y ... la música no puede faltar la seguridad, de la que se encargarán agentes de la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, Bomberos y servicios de ambulancia que velarán durante todo el fin de semana por el bienestar de los asistentes a las fiestas.

