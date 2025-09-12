Corvera blinda su seguridad durante el fin de semana para sus fiestas

Corvera lo tiene todo preparado para dar hoy el pistoletazo de salida a sus fiestas grandes. Junto a las actividades infantiles, el deporte y ... la música no puede faltar la seguridad, de la que se encargarán agentes de la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, Bomberos y servicios de ambulancia que velarán durante todo el fin de semana por el bienestar de los asistentes a las fiestas.

El despliegue contempla medidas de supervisión en los diversos eventos festivos, la regulación del tráfico y un control reforzado de accesos para garantizar el normal desarrollo de todas las actividades.

Desde este viernes y hasta la madrugada del lunes 15 de septiembre estará prohibido el estacionamiento en el aparcamiento situado en la parte superior del prau de la fiesta y los accesos al recinto ferial desde la calle Donantes de Sangre quedarán restringidos exclusivamente para usuarios del centro de salud, quedando prohibido el acceso general a partir de las 20 horas y deshabilitado el aparcamiento del propio centro.

El sábado por la noche, con motivo del lanzamiento de los fuegos artificiales, habrá cortes en la avenida Principado y accesos adyacentes desde las 22 horas hasta la finalización del evento. El Ayuntamiento recomienda desplazarse a pie en la medida de lo posible.

Para el domingo, día en el que se celebrará la comida en la calle con 4.200 comensales, el Ayuntamiento ha solicitado además la colaboración de vecinos y visitantes para que utilicen los aparcamientos públicos y se evite, en la medida de lo posible, el desplazamiento en vehículos privados y el estacionamiento fuera de los lugares habilitados.

Durante el fin de semana el prau de la fiesta contará además con el 'Punto Lila', para la atención, sensibilización y actuación contra la violencia sexual, coordinado en tiempo real con el centro de crisis del Principado de Asturias. El Punto Lila permanecerá abierto todos los días desde las 22 hasta las 5 horas.

Se contará además con la presencia de agentes de paisano para la prevención y detección de posibles incidencias, una ambulancia medicalizada, supervisión permanente e inspección continua de instalaciones y atracciones, además de la coordinación activa con el 112 y los hospitales de referencia. Medidas que aseguran unas fiestas seguras.