Corvera buscará ser 'Ciudad Amigable con las Personas Mayores'
L. L. P.
LAS VEGAS.
Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00
Corvera quiere unirse al proyecto 'Ciudad Amigable con las Personas Mayores' promovido por la OMS. Así se desprendió ayer de la reunión del Consejo ... Local de Mayores en Las Vegas, donde el Ayuntamiento dio cuenta además de las actividades programadas para los mayores del concejo y de las que ya se han realizado, entre ellas la jornada de convivencia. El proyecto 'Ciudad Amigable' implica revisar y adaptar servicios, espacios públicos y estructuras municipales para que Corvera sea un lugar donde envejecer resulte más fácil, accesible y satisfactorio. Con él, el Ayuntamiento busca dar un paso decisivo hacia la creación de un entorno más inclusivo y adaptado a las necesidades de las personas mayores, que promueva su participación activa, el bienestar y la mejora de su calidad de vida.
