El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La reunión se llevó a cabo en el Centro Sociocultural. LVA

Corvera consensúa en su Consejo de Mujer el manifiesto para el 25N

La enmienda a la totalidad de Vox no fue aprobada en una reunión en la que se cerraron las actividades de cara a esta jornada de rechazo a la violencia de género

L. L. P.

LAS VEGAS.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Corvera ya prepara sus actos para el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista. El Consejo Local de la Mujer se reunió ayer para aprobar por mayoría el manifiesto que se leerá el último martes de este mes y cuya enmienda a la totalidad, presentada por Vox, fue rechazada.

«Hemos dado un paso adelante en la lucha contra la violencia de género, consensuando un manifiesto plural y enriquecido por las aportaciones de todas las entidades», destacó al finalizar la reunión María del Mar García, concejala de Igualdad. Entidades como La Caracola y grupos políticos como IU y PSOE presentaron diversas enmiendas al texto propuesto por el Consejo Asesor de la Mujer de Corvera, que sí salieron adelante. La edil destacó que el trabajo realizado en la reunión conforma «una muestra de diálogo democrático y participación activa, pilares fundamentales para seguir construyendo un municipio más justo, igualitario y libre de violencia».

La presentación y aprobación del manifiesto fue el eje principal de la reunión, aunque también se aprobaron diversas actividades para el 25N que se darán a conocer en los próximos días.

En este órgano están representados todos los grupos políticos municipales: PSOE, PP, Vox e IU; entidades sociales con vinculación a la mujer, como La Caracola, Xurtir. DIFAC, Secretariado Gitano, AMPAS, APRAMP, y asociaciones de amas de casa, entre otras. La reunión, realizada en el Centro Sociocultural de Las Vegas, contó además con la presencia del alcalde, Iván Fernández.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  3. 3 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  4. 4

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  5. 5

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  6. 6

    La operación contra los narcos que tirotearon a la Policía en Toledo suma ocho detenidos y nuevos registros en Gijón
  7. 7

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  8. 8

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  9. 9 Dos denuncias a un pub de Avilés el fin de semana por incumplir el horario
  10. 10 Una farmacia de Avilés alertó a la Policía: detenido por falsificar recetas médicas para traficar con fármacos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Corvera consensúa en su Consejo de Mujer el manifiesto para el 25N

Corvera consensúa en su Consejo de Mujer el manifiesto para el 25N